Куда утекают деньги из Армении

За 8 месяцев этого года из Армении было вывезено 600 млн. долларов. Такими темпами до конца года этот показатель может достичь 1 млрд. долларов. Глава Комитета госдоходов утверждает, что рынок Армении слишком мал. «Ничего дурного в том нет, наоборот, когда армянские компании инвестируют в экономики других государств, а прибыль формируется в Армении, это нормально», сказал он.

Капитал из Армении вывозят не только армянские компании, в основном крупные, но и иностранные, в основном, российские. Причины и мотивы вывоза различные: в СМИ периодически появляются сведения о том, что «разжалованные» армянские «крупняки» переводят свой капитал и сами готовятся уехать. А иностранные организации вывозят доходы, чтобы не инвестировать в Армению, как это делают российские компании.

То есть, рынок Армении не только ограничен, но и страдает от проблем, связанных с экономической структурой, отношениями, сращением власти и бизнеса. Рынок в Армении не подчиняется законам рынка и экономической логике, он регулируется внутренними сговорами. И все это выталкивает капитал из Армении.

Но цифры эти свидетельствуют о том, что деньги в Армении есть, и немало. Если учесть, что за последние 10-15 лет из Армении было вывезено около 12 млрд. долларов, то картина станет более полной. Причем, деньги эти создаются в Армении.

Власти, как правило, сетуют на нехватку денег, говоря о социальной защите – нет денег на повышение зарплат и пенсий, на культуру, развитие образования и науки. Но деньги, оказывается, есть, да столько, что они вывозятся примерно в равном трети бюджета объеме. Причем, деньги эти в руках власти и российских госкорпораций.

Власти не создают условий для того, чтобы эти деньги вкладывались в Армению. Вернее, такая задача не ставится. Армянский рынок, конечно, ограничен, но когда на таком рынке возникают подобные суммы, становится понятно, что это только одна сторона монеты, которая только оправдывает проводимую политику. По сути, антигосударственную-колониальную политику.