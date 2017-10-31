Бум: дрова расставлены, остается чиркнуть спичкой

Многие эксперты, анализируя ситуацию, сложившуюся в Армении за несколько месяцев до апреля 2018 года, утверждают, что грядет конец Третьей республики и создание Четвертой республики. Эксперты также согласны с тем, что в апреле 2018 года, с полным переходом к парламентской системе правления, в армянской истории изменится эпоха, но пока это не осознается в обществе.

«Осознают», безусловно, те, кто непосредственно на себе ощутит «эпохальные изменения», а это прежде всего чиновники и крупные бизнесмены, что порой в Армении одно и то же. И не случайно все они сейчас в смятении – никто не знает, что будет после апреля, и каждый пытается застраховаться.

Самым главным показателем смятения и неопределенности можно считать полное отсутствие инвестиций в Армении. Несмотря на бравые заявления о миллиардных инвестициях, правительство не может привести хотя бы пару примеров вложения капитала. Это говорит о психологической стагнации, когда ни у кого нет уверенности в будущем: иностранные инвесторы воздерживаются от инвестиций, а местные активно вывозят капитал, чтобы оградиться от потрясений.

Ожидаются ли в Армении потрясения? В конце концов, «смену эпох» сложно проворачивать безболезненно, тем более, в Армении, где смена власти почти всякий раз сопровождалась кровопролитием.

После того, как Серж Саркисян отдал приказ Полиции начать «разоружение» и собрать хранящееся у людей оружие, появились мнения, что он страхуется на случай, если кому-то вздумается оружием помешать «мирной смене эпох». Это мнение выглядело небезосновательно, учитывая почти полное исчезновение с актуальной политической арены сил, которые до парламентских выборов в апреле довольно агрессивно стремились к власти. После выборов они внезапно исчезли – то ли разочаровавшись, то ли для того, чтобы подготовиться к «решающему бою».

О том, что нынешней власти не дадут тихо-молча «сменить эпоху», говорит и то, с каким трудом правящей партии, несмотря на подавляющее большинство в парламенте, удается проводить свои законы. Каждое обсуждение выливается в скандалы и прямые обвинения – в том, что чиновники не служили в армии, что экономика монополизирована, что инвестиций нет, все продали России. Представителям власти не привыкать к таким обвинения, тем более, что они не имеют правовых и «организационных» последствий. Но и они уже видят, что для сохранения власти на этот раз им придется вступить уже в рукопашный бой с обществом и его радикальной частью.

На этом фоне посты в Фейсбук супруги экс-министра обороны Сейрана Оганяна Рузан Хачатрян с намеком на министра обороны вызвали настоящий бум. И этот бум говорит о том, что дрова уже расставлены, политы бензином, остается чиркнуть спичкой. Смена эпохи – нелегкое дело.