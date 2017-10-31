Железная дорога Иран-Азербайджан: Алиев не хочет сердить Путина?

1 ноября Владимир Путин едет в Иран, где встретится с Хасаном Рухани и Ильхамом Алиевым.

Азербайджанские СМИ сообщают, что во время встречи будет заявлено о кредите Азербайджана Ирану для достройки железной дороги Астара-Решт-Астара. Отмечается, что именно это станет главной темой встречи, так как смыкание железных дорог Азербайджана и Ирана позволит России выйти на иранский рынок.

Буквально вчера главы Турции, Азербайджана и Грузии, а также премьеры Казахстана и Узбекистана пустили из Баку первый поезд по маршруту через Ахалкалак в Карс и далее в Европу. Несмотря на то, что этот проект представлялся как антиармянский, на деле это был проект дороги в обход России. И тюркским государствам с помощью Грузии, с трудом, но удалось осуществить этот проект. И они могут гордиться этим.

Голос Америки в пространной статье особо указывает на то, что Баку-Тбилиси-Карс – это проект в обход России. При этом эксперты говорят, что Алиеву не хотелось бы сейчас, когда его притесняет Запад, ссориться с Москвой. Возможно, именно поэтому Алиев готов «компенсировать» России этот проект, стимулируя достройку железной дороги с Ираном, которым сможет воспользоваться и Россия.

Фактически, Алиев готов дать Ирану крупный кредит на достройку небольшого участка железной дороги, лишь бы Путин не сердился за Баку-Тбилиси-Карс.

Правда, остается важный вопрос, почему Иран уже больше 20 лет не достраивает этот участок и почему Ирану не выгодна непосредственная железнодорожная связь с Азербайджаном. Но это уже другая сторона монеты.

Так или иначе, если Алиев заплатит Ирану за достройку железной дороги, Россия также получит определенные доступ к региональным коммуникациям, и за бортом останется только Армения.

Официальный Ереван никоим образом не выразил своего отношения к открытию дороги Баку-Ахалкалак-Карс. Были неофициальные записи джавахкских активистов, которые указывали на то, что эта дорога, фактически, проходит по армянонаселенному Ахалкалаку и оказывается в полной зависимости от лояльности армян.

Надо полагать, Армения не будет «возражать» и против того, чтобы Россия выбрала Азербайджан и отказалась финансировать железную дорогу Иран-Армения. Армения не станет за это отказываться от концессионного соглашения с Железными дорогами России.