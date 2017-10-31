Армения кардинально трансформировала ситуацию в регионе

Открытие железной дороги Карс-Тбилиси-Баку стало поводом для возобновления дискуссий об изоляции Армении. Данный проект действительно был порожден стремлением Турции и Азербайджана изолировать Армению. На деле так оно и есть – Армения осталась за бортом региональных коммуникаций, и труб, и дорог.

Но является ли это изоляцией в век технических революций? Не исключается, что при отсутствии карабахского конфликта Армения также стала бы частью этих проектов. И вопрос в том, нужно ли рассматривать изоляцию как сугубо физическое явление.

Следует при этом учесть, что Армения является в регионе осью трансформаций, а ось нельзя изолировать, вокруг нее все вертится. Два десятилетия назад Армения приступила к трансформации региона, сформировав новый статус-кво и заложив основу новой системы безопасности.

Поэтому прежде чем говорить об изоляции, следует понять, о каком регионе идет речь – о старом или совершенно новом, который нужно рассматривать в контексте новых военно-политических реалий.

Регион 2008 года, когда задумывался проект, кардинально отличался от нынешнего. За это время Кавказ пережил две войны – пятидневную русско-грузинскую и четырехдневную армяно-азербайджанскую, которые еще больше укрепили статус-кво.

А пока осью нового статус-кво является Армения, она не может быть изолирована.

Причем, армянская ось получила международную легитимность. Положение Армении предполагает статус не коммуникационного перекрестка, а технологического центра. Одно, конечно, не противопоставляется другому, тем более, что у Армении есть и коммуникационный потенциал в лице дороги Иран-Армения-Грузия, на задействование которой следует направить усилия.

Но глубинная роль Армении предполагает самодостаточность, на которой должна строиться ось безопасности на Кавказе. Армения должна в как можно меньшей степени зависеть от коммуникаций, в основе экономики Армении должны быть инновационные технологии, которые не знают границ.

Именно это даст Армении возможность эффективно использовать коммуникационный ресурс.

Армения четверть века назад трансформировала регион, а в апреле удержала это изменение. Вопрос в том, что Армения сама не меняется. Но это проблема Армении, а не региональной изоляции.