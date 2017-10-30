Наступили сакральные дни

В конце октября - начале ноября 2017 года волей провидения совпало несколько знаменательных дат.

31 октября христианский мир отмечает 500-летие Реформации церкви, который перевернул всю европейскую цивилизацию, открыв путь для равенства, конкуренции капитала и таланта, создания государств, отделенных от церкви и строящихся на светских законах. В этот день Мартин Лютер издал свои знаменитые 95 канонов, которые были заявкой на изменение отношения к доминанте церкви. И даже в странах, где протестантизм не получил распространения и сохранилось ортодоксальное католичество, не удалось сохранить клерикальный образ жизни.

Католикос Гарегин Второй на днях присутствовал в Германии на мероприятиях, посвященных Реформации. Армянская Апостольская церковь не решилась за эти 500 лет на реформацию и по сей день сохраняет «особый статус» в Армении. Некоторые исследователи утверждают, что Армянская Апостольская церковь заменила собой государственную идею, из-за чего несколько сот лет Армения была лишена государственности и была частью чужих цивилизаций. Но и в Армении, судя по всему, появляется спрос на Реформацию.

7 ноября будет отмечаться 100-летие революции, которую в последнее время стали называть Русской. В России не знают, как отмечать этот день. Глава Компартии Геннадий Зюганов говорит, что надо отмечать его как праздник, поскольку революция позволила сохранить Россию. Глава ЛДПР Владимир Жириновский говорит, что нужно организовать панихиду, так как революция уничтожила Российскую империю. При этом он заявляет, что нужно восстановить империю, и тогда можно будет решить даже Карабахский конфликт.

Примечательно, что в эти дни в России витает дух самодержавия – культовый режиссер снимает фильм о последнем царе, депутат-прокурор заявляет о своей священной любви к царю, а в Госдуме раздают фамильные гербы и говорят о намерении возродить русское дворянство.

А на улице в эти дни дети жертв революции отмечают День репрессированного и вспоминают те, кого советская власть истребила на корню.

30 ноября в Армении вспоминают падение Карса и заключение Мудросского мира. Почти через 100 лет после того, как Россия и Турция разделили между собой армянские земли, главы Турции, Азербайджана и Грузии открывают в Баку железную дорогу в обход России и назло России. Посол США в Азербайджане приветствует открытие дороги как «критически важного» участка проекта Шелковый путь (не путать с китайским Шелковым путем).

Сенат Польши принимает резолюцию о 650-летии польско-армянского сотрудничества, указывая на то, что Польша и Армения дружили еще до падения Константинополя. Вице-президент США Майк Пенс, говоря о христианских общинах Ближнего Востока, обещает прямую помощь США, отметив, что семена христианства «наши отцы посеяли в горах Сирии, долинах Ливана, на Армянском нагорье…».

А еще раньше, 24 апреля 2017 года, в своем первом послании по случаю Геноцида армян Дональд Трамп заявил: «Многие армяне возвели новую жизнь в Соединенных штатах и привнесли свой неоценимый вклад в развитие нашей страны, сохранив в своих сердцах память об исторической родине, где их предки сотворили одну из мощных древних цивилизаций».