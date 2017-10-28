Новая стратегия США: Армения противопоставляет Робсона Роббинсону

США постепенно уточняют свою политику в регионах мира, в частности, на Большом Ближнем Востоке и в отношении России.

До сих пор неопределенность политики Вашингтона многие обуславливали тем, что не до конца была сформирована администрация Трампа. Теперь, судя по всему, Вашингтон в полной мере приступает к реализации своей стратегии.

Что заложено в основу этой стратегии, можно догадываться. Новая администрация США заявляет о восстановлении глобального лидерства, а это значит, что все процессы в мире отныне США будут пытаться контролировать и направлять в нужное им русло.

Политика США становится все более настойчивой и целенаправленной, и страны, которые до сих пор пользовались неопределенностью политики США, невольно начинают задумываться о новых отношениях с Вашингтоном, которые могут сломать привычный уклад. Это касается и Армении.

США объявили о новых санкциях против России, которые включают в себя большинство оборонных и разведывательных предприятий этой страны. Причем, новые санкции, как оказалось, направлены не столько против самих предприятий, сколько против зарубежных компаний, которые вступают в крупные сделки с этими предприятиями, в том числе, закупают вооружение.

Госдепартамент США будет в каждом отдельном случае решать, против каких стран и организаций вводить санкции, однако, очевидно, что Армения, которая является одним из постоянных покупателей российских вооружений, оказывается в «зоне риска».

Точно так же США в последние дни заявляют об ужесточении политики в отношении Ирана. Посол США Ричард Миллз на днях заявил, что США считают Иран угрозой региональной стабильности и надеются на поддержку своих партнеров и союзников.

Это напрямую затрагивает интересы Армении, которая имеет общую границу с Ираном и рассматривает иранское направление как перспективное в экономике и энергетике. До сих пор указывалось, что армяно-иранские связи стагнируют больше из-за сопротивления России, которая видит в Тегеране регионального конкурента. Однако, очевидно, что не менее важным сдерживающим фактором может стать позиция США.

Есть и другие признаки того, что США решили запустить свою стратегию в регионе на полный оборот, и это непременно скажется на Армении. Вице-президент США Майк Пенс на форуме «В защиту христиан» сказал, что США намерены впредь напрямую помогать христианским общинам Ближнего Востока, без международных организаций и каналов. Имел ли в виду Майк Пенс только общины воюющей Сирии или также и христианскую Армению, которая вот уже много лет живет во враждебном окружении нехристианских стран?

Заявка на защиту христиан, видимо, является частью новой стратегиии США. И в этом контексте становится понятной позиция США по Карабахской проблеме, о которой недавно заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон. Эта позиция полностью совпадает с подходами армянской стороны, но Ереван пока не может заявить об этом в полный голос.

Армения сейчас примеряется к новой стратегии США, которая, видимо, будет также включать и агрессивную инвестиционную политику. На днях было заявлено о вступлении в Армению третьей крупной американской компании – «Роббинс компани», которая будет принимать участие в строительстве Шнохской ГЭС в Лори. Примечательно, что правительство Армении «не отдало» ГЭС полностью американской компании и привлекло не только армянскую фирму Дебет гидро, но и инвестиции Клуба армянских инвесторов. В этот Клуб, как известно, входит и небезызвестный Робсон, и, образно говоря, власти Армении пытаются «противопоставить Робинсу Робсона», чтобы не допустить полного разрушения уже сложившейся системы.

Но если США продолжат продвигать свою стратегию такими темпами и с такой напористостью, армянским властям сложно будет избежать коллапса связанной с Россией монопольно-олигархической системы и евразийской ориентации. Волна американской стратегии уже видна вдалеке.