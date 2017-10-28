Неожиданное предложение США Армении: исторический экскурс

Вице-президент, который принял участие в форуме «В защиту христиан», заявил, что помощь христианским общинам Ближнего Востока в пути, и он пришел сказать об этом. Пенс заявил, что США считают неэффективной помощь посредством ООН, и они решили напрямую оказывать помощь.

Это фундаментальное военно-политическое заявление, фактическая заявка США на защиту христианских общин Ближнего Востока. Означает ли это, что США кардинальным образом пересматривают свою политику в регионе, выстраивая ее на исторической платформе? Пенс в своем слове даже перечислил регионы Ближнего Востока, на которых были засеяны семена христианства, и среди них – Армянское нагорье. Определил ли тем самым Пенс границы будущей стратегии, или это просто жест, с помощью которого США намерены привлечь к своей политике инструмент христианства?

Или слова вице-президента США касались исключительно гуманитарной миссии, отказа от каналов ООН?

США не впервые заявляют о намерении защищать христиан на Ближнем Востоке, но не исключается, что на сей раз мессидж США направлен Турции и Ирану, а также России, которые пытаются достичь договоренности по вопросу Сирии Астанинским процессом.

Ближний Восток – не только колыбель христианства, но и котел, в котором варились все цивилизации, и сейчас там доминирует мусульманский фактор. На этом фоне христианские меньшинства могут стать инструментом политики, а не отправной точкой. При этом США открыто пытаются придать этому фактору политическую субъектность.

В этом плане интересная ситуация складывается вокруг Армении, как в том смысле, что на Ближнем Востоке присутствуют крупные армянские общины, так и потому, что Армения – «сосед» Ближнего Востока и государственный форпост христианства.

Сейчас Армения работает по части оказания гуманитарной помощи Бллижнему Востоку по большей части с Москвой, помогая также оставшимся там армянам.

Однако, Ереван заявил, что обсуждает возможность участия в гуманитарном разминировании в Сирии. С трибуны ООН Серж Саркисян заявил в сентябре, что Армения готова участвовать в миротворческой миссии в Сирии в формате ООН.

Это заявление было направлено на то, чтобы показать, что Армения работает с Россией в Сирии не против Запада, а во имя защиты армянской общины, и готова ради этой цели работать также с Западом в формате ООН. Или же Армения предлагала таким образом создать «коалицию ООН» вместо российской коалиции.

И вот, США заявляют об отдельной от ООН гуманитарной миссии по защите христианских общин. Обратится ли Армения к США с предложением о присоединении к этой коалиции, или подождет предложения США?

Фактически, Майк Пенс заявляет, что помощь посредством ООН неэффективна и даже опасна, и это дает повод предположить, что гуманитарная помощь США будет сопровождаться военными механизмами.

Попытаются ли США сформировать свою гуманитарную коалицию и как на это отреагирует Армения?

Очевидно, что работающая с Россией Армения не может не работать с США. Тем более, что предложение США несет в себе перспективу военно-политического партнерства, вплоть до цивилизационных факторов, касающихся интересов Армении в карабахском урегулировании.

Кстати, вчера министр обороны Армении Виген Саркисян принял посла США в Армении Ричарда Миллза и обсудил вопросы, связанные в том числе с участием Армении в международных миротворческих миссиях.