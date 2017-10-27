Вашингтон настоятельно напоминает Алиеву о венских договоренностях

Комментируя состоявшуюся 16 октября в Женеве встречу президентов Армении и Азербайджана, сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шеффер сказал: «Как страна-сопредседатель США остаются привержены Минскому процессу и продолжает призывать стороны уважать режим перемирия и продолжать переговоры на самом высоком уровне, предпринимая шаги для полноценной реализации достигнутых ранее, в том числе в Вене и Санкт-Петербурге, решений».

Надо полагать, американский сопредседатель решил настоятельно напомнить о венских договоренностях, которые включают в себя также размещение на границе международных механизмов слежения.

Встреча в Женеве многими была расценена как отход от венских договоренностей. Однако, призыв американского сопредседателя может указывать на то, что Женевская встреча была всего лишь тайм-аутом, и Вашингтон не намерен ее нивелировать и будет настаивать на венской повестке.

Кому был нужен тайм-аут в переговорах? В Армении есть мнение, что он нужен был Сержу Саркисяну, который готовится через несколько месяцев покинуть президентский пост и, возможно, занять премьерское кресло.

Однако, судя по ситуации в Азербайджане, в тайм-ауте в не меньшей степени нуждается и Алиев.

Завтра в Азербайджане намечается митинг партии Али Керимли. За несколько дней до митинга в Азербайджане заявили о нейтрализации группы «исламских радикалов», которые собирались 28 октября взорвать Керимли. Напомним, что Керимли представляет националистическую часть азербайджанского истеблишмента – Народный фронт, который критически настроен против Алиева и обвиняет его в пораженческой позиции в карабахском урегулировании.

В 1992 году после поражений на фронте и митингов Народного фронта президент Муталибов подал в отставку и бежал из страны. Президентом стал представитель Народного фронта Эльчибей, но и он должен был бежать, уступив место Гейдару Алиеву.

В Азербайджане явно зреет недовольство политикой Алиева по Карабаху, и националистическая часть общества требует от Алиева более «решительных шагов» и не примет согласия Алиева разместить механизмы расследования.

В Баку поднимают голову и другие недовольные, особенно, после крупных международных скандалов, связанных с именем Алиева. Эти скандалы указывают на то, что Алиев не пользуется такой поддержкой в мире, как раньше. И все больше повышается рейтинг сидящего за решеткой Ильгара Мамедова.

Не случайно стал активно выступать с критикой карабахской политики Алиева и бывший министр ИД Азербайджана Тофик Зульфугаров. Он, фактически, обвинил Алиева в том, что тот позволил перевести карабахские переговоры из плоскости «аннексии» в плоскость «самоопределения».

На этом фоне Алиеву, безусловно, нужен был тайм-аут, и он не мог открыто заявить о согласии с размещением международных средств слежения на границе. В Азербайджане признали, что такие механизмы будут означать признание границы и статус-кво. Возможно, на женевской встрече Алиев даже дал согласие, но «попросил» Сержа Саркисяна не раскрывать эту тайну.

Женевская встреча стала удобным тайм-аутом, но как долго Алиеву удастся удерживаться, если Вашингтон будет настоятельно «призывать» к размещению таких механизмов?

Кстати, армянская партия Дашнакцутюн, которая сейчас входит в правящую коалицию, предлагает разместить эти механизмы в одностороннем порядке, с армянской стороны.