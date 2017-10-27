Прерванный путь

Часть первая: Среди тяжких преступлений, не имеющих срока давности, – террористический акт в нашем парламенте, с момента которого прошло 18 лет. Его всестороннее раскрытие, включая в первую очередь выявление истинных организаторов и их целей, для Армении остается главным делом национальной и государственной чести. По сей день необходимых возможностей, якобы, не нашлось и, конечно, не найдется до тех пор, пока действующей власти удается с помощью кремлёвских хозяев удерживать в руках бразды правления. Кстати, именно это обстоятельство и есть на самом деле главный признак, освещающий путь к раскрытию злодеяния. Ведь методика любого расследования предполагает, прежде всего, найти ответ на самый узловой и логически обоснованный вопрос: кому это выгодно?За время, прошедшее после парламентской бойни, утекло много воды, и прибавился целый ряд новых аргументов, способствующих поискам действительных причин и истоков преступления. Разберёмся во всем по порядку.Итак, 1999 год. Убедительную победу на парламентских выборах одержал блок “Единство” во главе с самым авторитетными и влиятельными на тот момент фигурами – Кареном Демирчяном и Вазгеном Саркисяном. Вся полнота власти фактически сосредоточилась в руках этого тандема, который пользовался ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ПОДАВЛЯЮЩЕГО БОЛЬШИНСТВА НАРОДА. Это обстоятельство и порождает первые вопросы. Где, когда, кем, по какой причине и с какой целью было принято решение об их физическом устранении? Вероятные ответы очевидны, но дабы не быть голословными, рассмотрим их по частям.В наиболее неприглядном положении после выборов оказался незаконно посаженный на пост главы государства второй президент. Из “единственного в Армении мужчины” он в один миг превратился в “английскую королеву”. А как может чувствовать себя крайне амбициозный и самовлюблённый, самодовольный человек, очутившийся на таком постыдном троне, да ещё и под несмолкаемый аккомпанемент звучащих отовсюду насмешек? Конечно, неважно и некомфортно, если не сказать отвратительно. И те, кто сразу же причислил его к списку возможных соучастников, с точки зрения формальной логики имели на это полное право. С другой стороны, как показали первые после теракта эпизоды, у него кишка была тонка, чтобы в одиночку пойти на риск столь наглой и резонансной авантюры. Достаточно вспомнить его бледный вид, дрожащие руки и заикающийся голос, когда свое затянувшееся отсутствие на публике он оправдывал перед журналистами небритостью. В то время, конечно, не нашлось ни одного наивного профана, который поверил бы, что у президента не хватило средств на бритвенные принадлежности.Не значит ли это, что вдохновители и организаторы преступления, гораздо более влиятельные и решительные люди, на какое-то время преднамеренно оставили его лицом к лицу с опасностью возможного разоблачения, чтобы посмотреть, в какую сторону развиваются события и своевременно принять заранее спланированные меры? Хотя силовую подстраховку всё-таки обеспечили, с невероятной быстротой десантировав на нужную точку бойцов спецподразделения “Альфа”. Кстати, и тут есть вопросы, ни один из которых пока не получил внятного ответа. Кто был уполномочен и, главное, имел достаточное влияние на Кремль, чтобы вызвать “Альфу”? Неужели наши собственные силовые структуры столь непрофессиональны и непригодны, что не могли бы самостоятельно справиться с какой-то жалкой кучкой “романтиков”. И, наконец, не следует ли оценивать этот факт как грубое вмешательство Москвы во внутренние дела суверенного государства?Как видим, в этих размышлениях преобладают исключительно реальные факты и обстоятельства. Что же касается предположений и выводов, то каждый волен формулировать их по собственному усмотрению. Поэтому дальнейшие рассуждения продолжим в том же ключе…Видимо, вдохновившись силовой, а затем и моральной поддержкой отправителей спецназа из “Центра”, “английская королева” начала день ото дня обретать дар речи. Вновь возрожденный “воин” приступил к делам, будучи уже гладко выбритым и расточающим “обворожительные” шулерские улыбки со всё более непринуждённой жестикуляцией. Сперва был назначен нужный руководитель следствия, известный ещё с советских времён юрист-коррупционер, хорошо погревший руки на должности военного прокурора и замешанный во множестве скандальных процессов по не раскрытию причин гибели военнослужащих в мирное время. Для несведущих отметим, что “корифей расследований по особо важным делам” уже не первый год проживает в построенном подальше от глаз на “честные деньги” просторном дворце. Правда, с характерной провинциальной безвкусицей, но зато с впечатляющим размахом стоимости, многократно превышающей скромный прокурорский оклад за целый век. Допустимо предположить, что тут не обошлось без весомой доли гонорара за нераскрытие теракта.Что касается наиболее яростных сторонников объективного разоблачения инициаторов теракта, то их успокоили старым советским методом. Их просто купили. Кого за высокую должность, кого за “хлебное место”, кого за “проход” к халявному обогащению.Тем временем фальшивый президент окончательно пришёл в себя и осмелел настолько, что мог уже позволить себе с прежним апломбом и наглостью делать любые абсурдные заявления. Так, по его словам, теракт был настолько прост по форме и содержанию, что его без особого труда мог бы раскрыть обычный участковый инспектор. У него не хватило ума, чтобы разглядеть в этой оценке фактическое саморазоблачение. Однако факты налицо, и продавшиеся “герои” хорошо известны. Один, хоть и ненадолго, стал премьером вместо убитого брата, другой получил доходный министерский портфель, третий со временем дослужился до главного полицмейстера. Четвертого, пятого и прочих, более мелких шестёрок не стоит даже упоминать, хотя они и не менее омерзительны…Как бы то ни было, а шум вокруг очередного госпереворота постепенно утих, и всё вернулось в нужное организаторам русло. Нежелательный и опасный для них переход Армении к независимой, самостоятельной политике был пресечён, и Россия руками старых и новых политических проституток стала шаг за шагом подминать под себя рычаги управления нашей страной. Конечно, вывод из этой части анализа нельзя ограничивать, основываясь лишь на чьих-то личных или клановых амбициях и обидах. Чтобы прийти к верному итогу, надо сосредоточиться на гораздо более важном обстоятельстве – из сферы широкой геостратегии. Многолетние деловые контакты как с одним, так и с другим лидерами “Единства”, устраненными, кстати, с особой демонстративной жестокостью, позволяют утверждать об их готовности радикально изменить не только внутренний, но и внешний курс армянской политики. Планы, совместно разработанные, в том числе и при участии автора этих строк, предусматривали внедрение в управленческую практику истинно демократических принципов. Социально-экономические, политико-правовые, дипломатические, научно-образовательные, культурно-просветительские, морально-воспитательные и прочие сферы жизнедеятельности планировалось реформировать в соответствии со стандартами цивилизованного мира. Другими словами, это значило решительно проститься с ориентацией на Россию с её зарождающимся необольшевизмом и взять курс на демократическое развитие в условиях Верховенства Закона… Часть вторая: последствия.

Беспрецедентное по степени зверства и демонстративности государственное преступление, как известно, совершили бывшие дашнаки и сочувствующие им “романтики”, главарей которых вследствие “изменившейся” ситуации выпустил на свободу фальшивый президент. Среди ряда специалистов-историков бытует мнение, что бывших дашнаков не бывает, как и бывших чекистов, и что дашнакская партия была сформирована в недрах Османской империи не без активного участия российских спецслужб. По свидетельству множества фактов и обстоятельств, она служила подрывной пятой колонной для продвижения интересов России. Деятельность “революционных специалистов”, появившихся на легальной политической арене Армении после распада СССР, в общем и целом такое мнение подтверждает.Одновременно с порабощением Армении политикой небольшевистского великодержавия дашнаки непрерывно находятся либо в коалиции с пророссийской властью, либо рядом с ней в виде так называемой “конструктивной оппозиции”, что практически одно и то же, поскольку такая “оппозиционность” носит очевидный провокационный характер. Однако это – лишь информация к размышлению, а касательно сути затронутого продолжим начатый “разбор полётов” в рамках избранной методики.Итак, в Армении нескрываемо утвердился пророссийский режим со всеми вытекающими последствиями. Из жизни государства и общества поочередно устранились принципы народовластия, стали открыто и всё более нагло игнорироваться конституционные нормы, статьи как бы действующих законов, элементарные правила поведения и порядка, вековые традиции, гражданские и человеческие права. Условия возрождаемой советской философии в еще более циничных проявлениях создали удушающую атмосферу для всех социальных слоев общества, и поток покидающих родину людей приобрел неостановимый массовый характер. Создается впечатление, что страна теряет лицо. Вопиющее невежество, хамство и самые гнусные пороки стали преобладающими признаками и отличительными качествами большинства представителей власти, их фаворитов и ближайшего окружения. Законы истолковываются и применяются на практике исключительно теми, кто более всего заинтересован и способен извращать, запутывать и обходить их. Национальные обычаи, уровень культуры, принципы добропорядочности, справедливости и общепринятой морали до такой степени искажены, осквернены и замараны возмутительными толкованиями и выдумками, что от них почти не осталось следов.В наших реалиях, чтобы занять высокое положение в общественной или государственной иерархии, не требуется обладать какими-нибудь достоинствами. Достаточно быть отпрыском, братом, зятем, сватом или кумом кого-либо из свиты влиятельных “феодалов”, либо фаворитом главного из них. Большинство же этих персонажей, судя по ужасающим итогам их деятельности, как говорил Джонатан Свифт, принадлежит “к породе самых отвратительных гадов, когда-либо ползавших по земле”. Парламент, лишь формально именуемый таковым, почти целиком переродился в сборище тех, кого зоологическая терминология причисляет к классу пресмыкающихся. Это стало особенно заметно в последнее время, когда власть уже без всякого стыда и стеснения пресмыкается перед любыми действиями и капризами России. Некоторые особо ретивые подхалимы готовы даже выпрыгнуть из собственных штанов, чтобы как можно ярче и убедительнее выслужиться перед Россией. Пожалуй, лучше всех в этом постыдно деле преуспел по выражению его босса скандально известный “идиот и пустозвон”, в прошлом самый горластый “оппозиционер”. За свою жульническую политическую карьеру этот многоликий попрыгунчик сменил не одну пару идеологических подштанников. В бытность коммунистом секретарствовал в райкоме, вымогая взятки у доверчивых граждан и оставляя их без обещанного жилья и без денег. Потом придумал комнатную партию каких-то никому не известных “заединщиков”, а теперь депутатствует от правящей фракции. Графоман-параноик, страдающий неудержимым словоблудием и исписавший на почве подхалимского восторга никем не читаемые хвалебные “эссе” в адрес любимой России, недавно решил превзойти самого себя. Он продемонстрировал поистине выдающийся образец низкопоклонства, набросившись в коридоре парламента с кулаками на коллегу, активного сторонника выхода Армении из ЕврАзЭС в связи с неоспоримыми экономическими и политическими убытками от членства в этой мертворождённой структуре. Тем самым “хитроумный” подхалим как бы громко крикнул: “Смотри, Россия, какой у тебя есть бесстрашный и верный солдат, готовый ради твоего величия рисковать даже собственной физиономией!” Краткий обзор отдельно взятой ублюдочной биографии приведен здесь как наглядная иллюстрация кадровой методики республиканцев: чем он бессовестнее, подлее и беспринципнее, тем пригодней в политической практике.Кроме подчёркнутого лизоблюдства и низкопоклонства перед Россией в ранге официальной политики теракт породил и немало других негативных последствий. Среди них особо выделяется воссоздание политической полиции в виде гестапо советского образца. Как известно, эта чекистская структура наряду с карательной психиатрией была создана личным указом Ленина и руководилась убийцей и человеконенавистником Дзержинским по кличке “Железный Феликс”. Через безжалостную мясорубку политического сыска, созданного в СССР гораздо раньше, чем гестапо в Третьем рейхе, прошли десятки миллионов советских людей, в числе которых и десятки тысяч наших соотечественников. Это известные факты, официально не отрицаемые никем. Но вот какой странный парадокс: сегодня в “демократической России” не найдётся почти ни одного начальственного кабинета ФСБ или полиции, где не висел бы портрет Дзержинского!..В связи с этим весьма любопытна карьера нашего нынешнего армянского президента. В годы правления предшественника он какое-то время руководил службой нацбезопасности и фактически перевернул её с ног на голову. Из гаранта безопасности страны она переродилась в политическую полицию, тайную охранку, тотально контролирующую и жёстко преследующую не только отдельных оппозиционеров, но и инакомыслие как таковое. Её главными функциями стали прослушка всех и вся, негласное наблюдение, вербовка агентуры шантажом и запугиванием, придумывание нелепых обвинений против нежелательных лиц, фабрикование абсурдных политических процессов. Это под корень разрушило всю систему правосудия и обеспечило основную цель режима – безнаказанность правонарушений со стороны власти и гарантию её бесконечного продления. Сегодня цинично игнорируется сама сущность права.Ведь правосудие должно восприниматься обществом как внушающее уважение, достойное здание, которое покоится на крепком фундаменте истины, законности и справедливости. Ясно, что любое отклонение от закона разрушает часть этого здания, независимо от того, какая преследуется цель. Тут возникает ещё один принципиальный вопрос, пока остающийся без ответа. Как могло случиться, что технически превосходно оснащённые армянские чекисты, руководимые политико-административным менеджером высочайшей пробы, проспали парламентский теракт? Выходит, они нарушили закон в виде множества внутренних уставных требований. И неужели только потому, что их начальник именно в день преступления по каким-то неизвестным сверхнеотложным делам был не в Армении, а в Арцахе?..О негативных последствиях парламентской трагедии можно написать целый увесистый том, но предоставим это историкам и профессионалам спецслужб, которые когда-нибудь, дай Бог, в не очень далёком будущем, заполнят эту и другие чёрные страницы нашей новейшей истории. Часть третья: перспективы. Годы, прошедшие после теракта, раскрыли глаза на многие трансформации как в ближних от нас регионах, так и в мире в целом. Россия уже без бывших советских колоний, а с начала 2000-х – под властью Лубянки, как видно, предпочла проигнорировать уроки распада СССР и пустилась во все тяжкие, стремясь по собственному признанию в очередной раз “встать с колен” и доказать миру, что она не просто “бензоколонка”, а великая и влиятельная держава, без которой не разрешается ни одна из сложных международных проблем.Первыми жертвами планетарных амбиций стали вчерашние советские республики. Убедившись, что для поползновений в сторону Прибалтики руки слишком коротки, авантюрные кремлёвские стратеги сосредоточились на тех, до кого можно дотянуться доступными способами. Молдову, стремящуюся к родственной Румынии, шантажируют фактором Приднестровья; у Грузии отобрали Абхазию и Самачадло (Южную Осетию); от Украины силовым нахрапом отторгли Крым и упорно не убирают окровавленные лапы от Донецка и Луганска. Возглавляемые несменяемым чекистом и его воровским окружением необольшевики неряшливо камуфлируют явно имперские цели, якобы, защитой русскоязычных соотечественников и какого-то придуманного больным воображением “русского мира”. Зомбированным россиянам из числа “патриотически настроенных” сторонников агитпроповского бреда невдомёк, что никакого “русского”, “немецкого”, “ французского”, “китайского” или иного “мира” не существует. На свете как было, так и есть всего два мира – Добра и Зла. В одном находятся цивилизованные страны, где руководствуются здравомыслием, уважают силу закона, наивысшими ценностями признают человеческую жизнь, принципы демократии, свободу и гражданское достоинство, а в другом царит атмосфера тоталитаризма с разрушительным правовым и идеологическим диктатом, подавляющими волю и творческий потенциал людей, жизнь которых непрерывно сопровождается нищетой, лишениями, горестями и отсталостью, а в будущем не видно ни целей, ни надежд. Только там и могут рождаться бредовые идеи вроде мифического “русского мира”, который на деле представляет собой демагогическое прикрытие имперских устремлений и обыкновенного шовинизма российских необольшевиков. Нетрудно заметить, что их очевидная агрессивность мало чем отличается от поведения уличных правонарушителей, которые нападают на беззащитных прохожих, используя соседство их кварталов с родными помойками и подворотнями… …Однако аппетит приходит во время еды. И внешнеполитический наступательный кураж России, пользуясь пока ещё мягким противодействием Запада в виде финансовых и торгово-экономических санкций продвигается уже и за пределы постсоветского пространства. Как в открытом военном вмешательстве, так и на пропагандистском фронте, российские действия обусловливаются старым российским алгоритмом. Это – поддержка главарей авторитарных режимов вроде Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи, Башара Асада, левацких латиноамериканских диктаторов чегеваро-кастровского толка наподобие венесуэльца Мадуро или безбашенного чучхе-коммуниста Ким Чен Ына. Как видим, перечисленные “друзья России” все как один – “плохие парни”, творящие хаос, дестабилизирующие мир, подавляющие демократию, а главное – ни в грош не ставящие её основные принципы в виде Верховенства Закона и бесспорной ценности человеческой жизни и достоинства.Во всей этой мутно геостратегической игре России наша страна занимает особое место. Место Армении на постсоветском пространстве в виде отсутствия общей границы, фактор заметной влиятельности диаспоры в ведущих странах Запада (США, Франция, Германия, Бельгия), а также в исламском мире (Ливан, Сирия, Иордания, Иран) создают для имперских планов России определённые сложности. Для их преодоления Лубянка на протяжении всего периода нашей “независимости” особенно в последнее двадцатилетие осуществляет дальнеперспективную стратегическую программу, конечная цель которой – отобрать у нас даже самые второстепенные рычаги суверенитета. Не случайно именно в эти годы буйным цветом расцвели олигархические кланы вчерашних уличных босяков. Именно тогда хамски развязными новыми хозяевами жизни стали широко известные негодяи, паразитирующие на нищете, бесправии и горестях сотен тысяч людей. А ведь в условиях разграбленной экономики и ослабевшей общественной морали, грубо опущенной беспределом невежественных нуворишей и покровительствующих им продажных управленцев-дилетантов, поставленная цель становится достижима без особого труда. Вот почему не вызвал удивления и, тем более, протеста очередной унизительный факт нашего карикатурного парламента – почти единогласное одобрение договора о, якобы, совместной российско-армянской военной структуре, которая в числе прочего имеет законное право применять свой арсенал не только против внешних, но и против так называемых “внутренних вызовов” (т.е. протестных шествий, митингов, демонстраций и пр.). Другими словами, если в 1999-м пришлось для прикрытия посылать “Альфу”, а в 2008-м принять как должное отмашку своего агента стрелять по безоружным демонстрантам, то теперь уже нужда в таких напрягах отпадает. Совместная “Альфа” на постоянной основе дислоцируется непосредственно в зоне возможных нежелательных “массовых беспорядков”. И печальные перспективы налицо…В политике и в истории не принято употреблять сослагательное наклонение со словом “если”. Но в политологичной аналитике оно вполне уместно. А потому вкратце изложим наиболее существенные логические предположения о том, каким бы стал обновлённый путь Армении, не случись беспрецедентный теракт.Во-первых, и это абсолютно точно, наша страна не стала бы послушным прихвостнем авантюрного и гибельного российского великодержавия. Ни в социально-экономическом, ни в политическом, ни в правовом, ни в общенравственном и ни в каком-либо ином плане. Во-вторых, что не менее важно, прекратился бы катастрофический поток эмиграции со всеми вытекающими позитивными последствиями. Уж во всяком случае, армян в Армении становилось бы больше, а не меньше, чем в России. В-третьих, если бы не теракт, давно и навсегда исчезло бы такое позорное понятие, как “зона бедствия” со своими убогими вагончиками, раздолбанными как после бомбёжки улицами и площадями, грязью и вопиющей нищетой. Жилищная застройка и, прежде всего, в столице, которую изуродовали провинциальной безвкусицей, велась бы в соответствии с главной таманяновской идеей – бережного сохранения исторического облика и характерных изобразительно-художественных традиций национального зодчества. При отсутствии во власти невежества и дилетантства никому бы не пришло в голову назвать главный столичный БУЛЬВАР Северным ПРОСПЕКТОМ (!?..) В-четвёртых, промышленность, сельское хозяйство и экология находились бы в тесном взаимодействии, что является одним из главных условий прогресса с одной стороны и природоохранного здравомыслия – с другой. Никто бы не посмел превратить нашу единственную житницу, Араратскую долину, в засоленную степь, утыканную малопродуктивными для экономики и не соответствующими хозяйственным интересам сельского населения рыбными фермами паразитирующих на родной природе выскочек-миллионеров, которых не заботит ничего, кроме разбойного набивания собственных карманов. Наконец, неповторимое чудо нашей природы – Севан – не превращался бы в засорённое болото и мутный бассейн для разведения карасей и раков.В-пятых, политика Диктатуры Закона, гарантирующая, прежде всего истинную независимость, объективность и справедливость правосудия, раз и навсегда исключила бы любые попытки правового беспредела. В области культуры прекратилось бы постыдное засилье безвкусицы и дешёвого “рабиса” с дутыми авторитетами государственных наград и почётных званий, а в спорте вместо “немецкого” самодурства и додовской пиар-показухи превалировал бы настоящий немецкий порядок и ответственность перед честью и достоинством страны… Из всего сказанного вытекает бесспорный вывод: жить и дальше так, как принуждают проходимцы, привязанные коротким поводком к путинской России, нельзя. Это – национальная катастрофа, чреватая полным исчезновением Армении с политической карты мира. Пока страна ещё не оказалась целиком в пасти агрессивного необольшевистского дракона, надо объединить всеармянский потенциал и рука об руку со здоровыми силами трезвомыслящих сограждан и диаспоры очистить родной дом от накопившихся политических помоев вместе с чуждой нашему менталитету ядовитой идеологией. Только так может продуктивно и достойно продолжиться прерванный путь.Аркадий Вартанян, доктор политических наук, политзаключённый пророссийского режима узурпаторов