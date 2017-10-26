США приступают к прорыву в Армении в прямом смысле этого слова

Накануне в министерстве энергетики Армении был подписан меморандум о присоединении к строительству ГЭС «Шнох» американской «The Robbins Company», занимающейся прокладкой туннелей, которая согласилась пополнить уставной капитал компании Дебед гидро.

В соответствии с меморандумом, американская компания предоставит оборудование для прорыва 22-километрового водного туннеля и окажет техническое содействие.

Посол США в Армении Ричард Миллз анонсировал вступление на армянский рынок второй крупной американской компании ранее. Первая компания Контур глобал приобрела и эксплуатирует Воротанский гидрокаскад. Комания инвестировала уже около 200 млн. долларов. Сколько намерена вложить компания Робинсон, не сообщается.

Американские инвестиции в Армении, безусловно, носят политический характер. Они рассматриваются в контексте внешнеполитической ориентации Армении, но вопрос прежде всего в диверсификации.

Армения зависела до сих пор по большей части от российских инвестиций, которые вкладывались в основном в инфраструктуры, причем, посредством российских госкорпораций. Это был инструмент политического влияния России на Армению.

Инвестиции других стран в Армению важны с точки зрения диверсификации, следовательно, повышения уровня суверенности Армении и международного реноме. Эти инвестиции важны и в плане изменения структуры капитала в самой Армении и снижения влияния олигархов на экономику.

Однако западные инвесторы сталкиваются в Армении с барьерами на входе, и для вхождения им порой приходится буквально прорываться.

Сейчас начинается прорыв в прямом смысле этого слова - прокладка туннеля. Прорыв начался, конечно, в ином месте - с политики изоляции России, что привело к необходимости сокращения Москвой влияния и повышения уступчивости.

В этом контексте вероятной выглядит и изменение поведения армянской олигархии, поскольку меняется поведение ее патрона – России.

Шнохская ГЭС становится в этом смысле симбиозом – меморандум подписал также Клуб армянских инвесторов, в котором аккумулирован капитал российских армян, который, фактически, «скрещивается» с американской компанией.

Прорыв в Армении должен пройти долгий и тернистый путь. Есть, к примеру, автобан Севре-Юг, который должен связать Персидский залив с Черным морем. Но этот проект Армения вынуждена реализовать почти в одиночку.

Между тем, и там есть необходимость в многочисленных туннелях. Примет ли американская компания участие и в этом проекте?