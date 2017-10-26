Назарбаев забьет последний гвоздь в гроб российской империи

30 октября в Баку состоится пуск в эксплуатацию железной дороги Баку-Ахалкалак-Карс. На открытие приедут также президенты Грузии, Турции и Казахстана.

Перед тем, как вылететь в Баку, Нурсултан Назарбаев подписал крайне символичное решение – он поручил приступить к переводу казахского языка с кириллицы на латиницу.

Об этом решении Назарбаев говорил и ранее, но сейчас он переходит к конкретным шагам, символизируя полный отрыв от российской империи.

Таким же символом очередного этапа распада империи станет дорога Баку-Ахалкалак-Карс. Этой дорогой смогут воспользоваться многие постсоветские страны, за исключением, пожалуй, России и Армении.

Россия, которая связана железнодорожным сообщением с Азербайджаном, не имеет возможности использовать железные дороги Грузии, с которой у нее нет дипломатических и иных отношений. Таким образом, политика России в отношении Грузии привела к тому, что Россия оказалась изолированной не только от Армении, но и от Турции.

Дорога Баку-Ахалкалак-Карс – это проект не против Армении, как пытаются представить. Это проект против России, потому что центральноазиатские республики, а также Грузия и Азербайджан получили возможность выйти через Турцию в Европу в обход России. Россия уже не нужна как транзит. И это еще один гвоздь в гроб империи.

Назарбаев не случайно принял решение о переходе на латиницу именно сейчас. И примечательно, что происходит это в дни 100-летия Октябрьской революции. В России не знают, как отмечать этот день – как праздник или великое бедствие. Путин пытался первые сроки президентства строить «русский мир» на постсоветской ностальгии, но безуспешно. Сейчас Россия идет к восстановлению самодержия. Но, как говорится, уже без бывших советских республик.

Остается только, чтобы Армения в ноябре подписала соглашение с ЕС, и тогда символический круг замкнется.