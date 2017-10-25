Фантики без конфеток для Армении: власти делают вид, что вкусно

В Армении находятся премьер-министры Евразийского союза, в том числе Киргизии, где только неделю назад состоялись выборы. Президент Киргизии не поехал и в Сочи на саммит ЕАЭС в сентябре. Тогда он обвинял президента Казахстана Назарбаева во вмешательстве в выборы в своей стране.

Кстати, пока сегодня в Ереване заседали премьеры, парламент Киргизии денонсировал договор об экономическом сотрудничестве с Казахстаном.

ЕАЭС умирает на глазах, его пытаются реанимировать, и самая неприятная роль искусственного дыхания «губы в губы» предоставлена Армении.

Над умирающими не принято смеяться, но потуги Армении сделать вид, что все хорошо - в ЕАЭС, в армяно-российских, армяно-белорусских отношениях, выглядят как измывательство над без пяти минут трупом.

Армения не отказывается от унизительной роли и «терпит» все, что предлагают ей «союзнички». А нынешний визит в Армению премьера России Дмитрия Медведева оказался, пожалуй, самым богатым на «фантики без конфеток» для Армении. Армения принимает эти фантики и делает вид, что они вкусные.

Медведев и сопровождавший его глава Газпрома Миллер сделали большое одолжение Армении, заявив, что в 2018 году не будут повышать цены на газ. В Армении, вроде, ждали понижения, хотя бы до уровня соседней Грузии, но Москва «великодушно» сохранила «нынешнюю цену». Мол, скажите спасибо, что не повысили.

Каждый раз Москва и Ереван говорят о «специальной цене» на газ для Армении, имея в виду то, что Газпром продает себе свой газ на границе Армении за 150 долларов. Хотя все прекрасно знают, что жители Армении платят за 1 кубометр газа 139 драмов, а в соседней Грузии, например, 100 драмов.

Но мы принимаем фантик без конфетки, да еще благодарим за это.

Еще одно унижение – заявление министра транспорта Соколова о том, что Россия работает над открытием дорог через Абхазию и Южную Осетию. Пока вы работали, Азербайджан, Турция и Грузия проложили железную дорогу, которой страны ЕАЭС вряд ли смогут воспользоваться. Российские железные дороги, которые управляют Армянскими железными дорогами, могли бы «работать» в направлении интеграции в региональные коммуникации. Но они предпочитают сохранять изоляцию Армении.

Армении и России нечего обсуждать в рамках ЕАЭС – фантиками уже никого не обманешь, да и конфетками тоже. Те, кто связывает свое политическое будущее с Кремлем, может, и будут делать вид, что фантики тоже вкусные, но так будет продолжаться недолго.