Прорыв Армении: начинается новый 7-летний раунд

Серж Саркисян заявил в ходе лекции в Институте по исследованию проблем обороны и безопасности МО РА, что поручил разработать 7-летнюю стратегию модернизации армии на 2018-25 гг.. Фактически, он заявляет о своей ответственности за будущую стратегию. Многие расценили это как заявку Саркисяна на пребывание у власти как минимум в течение 7 лет. Однако, важно другое. Прежде всего, объявлено о планах модернизации армии. Безусловно, у многих возникает вопрос о качестве модернизации – не останется ли она на бумаге, как многое другое. Но само декларирование цели уже важно, и примечательно, что речь идет о конкретной программе, а не абстрактной идее нация-армия, с инициативой которой выступил министр обороны Виген Саркисян. Об идеологии нация-армия Виген Саркисян заявил почти год назад, но Серж Саркисян так и не вступил в зону ответственности за ее реализацию. Наоборот, поручая разработать 7-летнюю программу модернизации армии, Серж Саркисян «оттесняет» идею Вигена Саркисяна. Программа модернизации армии является для Сержа Саркисяна элементом военно-политической дипломатии, сообщения с мировыми силовыми центрами. Модернизация армии подразумевает приведение ее в соответствие с евроатлантическими стандартами, и не только в армии, но и системы государственного управления. Буквально за несколько дней до этого в Армению прибыл глава МИД Польши Витольд Ващиковский, который заявил, что за год до саммита НАТО он приехал выслушать мнение Армении о региональной безопасности. Фактически, польский министр указывает на значимость Армении при подготовке повестки саммита НАТО. И после этого Серж Саркисян заявляет о модернизации армии, с прозрачным намеком на соответствие евроатлантическим стандартам. Эта программа, безусловно, может стать для Сержа Саркисяна очередным инструментом решения собственных задач. Но вопрос в том, в какой мере Армения может превратить эту программу в инструмент сообщения с внешним миром. Есть также вопрос отношения России: ведь модернизация армянской армии предполагает также снижение влияния России на систему обороны Армении. Но Москва обладает множеством рычагов влияния, и она уже убедилась на примере хотя бы Апрельской войны, что подведение всех событий и явлений под одну гребенку может ввергнуть Россию в такую ситуацию, из которой ей трудно будет выбираться. С этой точки зрения Россию из региона Кавказа вытесняет не НАТО, а Турция и Азербайджан, в западне которых Москва пребывает уже несколько лет. Турции и Азербайджану в этом вопросе может помочь только НАТО.