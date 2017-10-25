Политические клещи для Армении

Спустя четыре года после того, как Армения отказалась от планов подписания Ассоциативного соглашения с Евросоюзом и выбрала членство в Евразийском союзе, в мире многое изменилось. Но, как видно, не изменились проблемы Армении. И самое интересное, что Армения снова встала перед проблемой подписания нового аналогичного соглашения. Вполне логично, что в этой ситуации самым главным дискутируемым вопросом в стране стал вопрос: удастся ли на этот раз подписать соглашение с ЕС?

Даже то обстоятельство, что текст Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Европейским союзом (ЕС) и Арменией 13 октября был опубликован, никак не прибавило уверенности в том, что подписание будет в намеченный на ноябрь срок. Видимо, что-то в этом мире упорно не меняется, что заставляет людей сомневаться в силах Армении что-то сделать по-своему.

Действительно, есть нечто, изменение чего неподвластно времени. Это проблемы России в ее отношениях с западным миром и миром тюркских стран. Для Армении это обстоятельство имеет судьбоносный смысл, ибо указанные проблемы уже больше столетия формируют "политические клещи", сжимающие ее желания выйти в свободный мир. Политический мир для Армении сузился до рамок указанного треугольника - Россия-Запад-тюрки. Порою остается впечатление, что Армения в политическом смысле сама является детищем и заложником этого треугольника. По крайней мере, само существование и политическое поведение Армении никому не дает покоя - всем хочется видеть эту страну подвластной своим намерениям. По отношению к такой маленькой стране это обстоятельство выглядит несуразным. Однако, всему есть объяснение.

Армения как государство возродилась сто лет назад на стыке неразрешимых противоречий региональных держав. Сам факт появления на карте мира такого государства взбудоражил всех. Многие в нем изначально увидели и угрозу, и ресурс для проведения своей политики в регионе. Соответственно, каждая страна пыталась и пытается превратить Армению и ее проблемы в ресурс своей политики. В результате, ей пытаются предопределить судьбу средства политики этих держав - ни в какой иной роли Армения никому не интересна. Такое положение дел, естественно, не может удовлетворить армянский народ, который имеет свои интересы. И с этим многим приходится считаться. В реальном выражении, все желают ее изолировать и лишить свободы действий. Только в таком подходе все видят возможность использования ресурса Армении в своих целях.

Но в чем тогда политическая ценность Армении, что все желают изолировать и использовать ее? Ответ простой: Армения со своими сложными проблемами является удобным фактором сдерживания любой экспансионистской политики в регионе. Для России и Ирана Армения является стабильным фактором сдерживания интеграции тюркских государств. Для западных стран – то же самое. В этом смысле, интересы всех указанных инстанций совпадают.

Не случайно, что целые десятилетия сохраняется единство мнений стран-сопредседателей Минской группы по конфликтной ситуации в Нагорном Карабахе. Не случайно и то, что в вопросах безопасности Армении тоже нет никаких разногласий. Она признается всеми в качестве важного партнера по обеспечению региональной безопасности. Однако, в ином разрезе - в противоречиях России и Запада, Армению пытаются использовать в качестве фактора взаимного сдерживания. Здесь Армении со всех сторон пытаются навязать свои проекты. Соответственно, здесь и начинаются сложности для армянского государства.

Главные проблемы возникают с политикой России, которая изолирует Армению посредством целенаправленного усиления угрозы ее безопасности со стороны Азербайджана и Турции. Неразрешимость проблемы России со своими тюркскими соседями создает неразрешимые проблемы для Армении. В этом и весь парадокс политического существования Армении.

Периодически в армянской политике всплывает идея выхода из этого парадокса путем улаживания отношений с Турцией и Азербайджаном. Но эти две страны не имеют желания признавать Армению в качестве партнера - они желают решать свои проблемы путем сотрудничества с Россией и Западом. В Армении они усматривают только угрозу, но не ресурс. И эту угрозу надеются ликвидировать любыми способами, в первую очередь, путем сделок с мировыми державами.

Как видим, "политические клещи" для Армении имеют прочную базу. Но это не означает, что нет выхода из такого положения. Выход ясен, но не прост: это суверенитет и равная удаленность от всех. В условиях нарастающих глобальных политических перемен возможности формирования такой политики в Армении не призрачны. Однако, здесь пока еще нет понимания спасительной сути суверенитета. И не случайно, что взоры всех направлены на то, способна ли Армения сделать хоть один самостоятельный шаг. Для граждан Армении в таком шаге усматривается выход на спасительный путь, а многие со стороны усматривают в таком шаге крах для себя.

До конца года многое может проясниться - не то, что соглашение с Европейским союзом является каким-то спасительным актом, а то, что оно станет индикатором намерений Армении прорвать "политические клещи" вокруг себя.