Евросоюз не принял требования Азербайджана по Карабаху?

«Между ЕС и Азербайджаном начались переговоры относительно нового соглашения по партнерству», - сказал журналистам замглавы МИД Азербайджана Махмуд Мамедгулиев. «Переговоры начались 5 месяцев назад. Летом был некоторый перерыв, затем переговоры возобновились. На переговорах по некоторым вопросам наблюдается прогресс, некоторые же вопросы еще требуют обсуждения. Поэтому утверждения о том, что в Брюсселе состоится подписание соглашения, не соответствуют действительности», - сказал М.Мамедгулиев.

Фактически, Азербайджан заявляет о том, что не намерен 24 ноября в Брюсселе подписывать соглашение с ЕС. Не понятно в этом случае, поедет ли на саммит Ильхам Алиев и присоединится ли он к Итоговой декларации саммита.

Это крайне важное обстоятельство, так как если Азербайджан вовсе отказался от участия в Брюссельском саммите и не собирается подписывать Итоговую декларцию, то это может означать, что Баку не удалось добиться от Евросоюза выполнения своих условий.

Эти условия Алиев озвучил лично: он потребовал, чтобы Евросоюз включил в итоговую декларацию Карабахский конфликт в один ряд с другими постсоветскими конфликтами. По другим конфликтам, связанным с Украиной, Молдовой и Грузией, Евросоюз однозначно требует восстановления территориальной целостности. По Карабаху же ЕС делает ссылку на предложения Минской группы и международные принципы – территориальную целостность, самоопределение и неприменение силы.

Для Армении неприемлемо включение в итоговую декларацию саммита в Брюсселе положений о территориальной целостности в отношении Карабаха. Более того, если такое положение будет включено, то Армения, скорее всего, не подпишет Итоговый документ, а также Соглашение Армени-ЕС.

Об этом почти прямым текстом заявил на днях председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян. Он констатировал наличие политических препятствий и сказал, что текст итогового документа пока не согласован.

Если ЕС включит Карабах в число других конфликтов, по которым в Итоговой декларации требуется восстановление территориальной целостности, то Армения, вполне справедливо, откажется от подписания Соглашения с ЕС. Если же ЕС не идет на поводу шантажа Азербайджана, то он теряет возможность подписать соглашение с Баку.

Судя по всему, Евросоюзу сейчас крайне важно подписать соглашение с Арменией, гораздо важнее, чем отношения с Азербайджаном. Тем более, что для Баку эти отношения Европа может компенсировать газовыми сделками, а Армения важна в плане обеспечения глобальной безопасности, как не раз отмечали европейские чиновники.

Означает ли заявление замминистра ИД Азербайджана, что Европа заинтересована в непременном подписании Соглашения с Арменией? Если в итоговой декларации не будет нежелательных для Армении формулировок по Карабаху и если ЕС успеет с техническими вопросами, то у Армении не останется причин отказываться от подписания Соглашения с ЕС.