Неожиданное разоблачение: что разгневало Алиева

В лекции в Институте исследований проблем обороны и безопасности Министерства обороны Армении Серж Саркисян обратился также к теме женевской встречи.

«Откровенно говоря, странно выглядит то, что после переговоров в Женеве азербайджанская сторона с некой особой озлобленностью пыталась подчеркнуть, будто я нарушил какие-то там договоренности. Честно, это странно, и я очень жду нашей следующий встречи, чтобы спросить моего коллегу, что же именно вызвало его гнев», – заявил Серж Саркисян.

«Более того, выступают люди, которые вовсе не должны были быть в курсе нашей беседы, поскольку мы беседовали наедине, и если уж мы договорились никому не говорить, то как тогда его помощники или, не знаю там, советники и прочие, знакомы с темой? Заверяю вас, я и полслова из нашей беседы нигде не произносил», – выразил недоумение С. Саркисян.

До встречи в Женеве армянская сторона вела себя странно, фактически, отступив от доминирующих политико-дипломатических позиций. В своих публикациях мы предполагали, что в Женеве Серж Саркисян и Ильхам Алиев не обсуждали Арцахскую проблему, вернее, обсуждали ее постольку, поскольку надо было оставаться в теме.

По сути, на это обстоятельство указал и Серж Саркисян, заявив, что на встрече с Алиевым обсуждались совершенно иные вопросы, не относящиеся к тому, о чем он говорил на встрече с представителями армянской общины Швейцарии. А представителям общины Серж Саркисян сказал, что они говорили с Алиевым о снижении эскалации и договорились избегать жертв.

Получается, что «непубличная» часть беседы касалась иных тем.

После встречи с представителями общины Азербайджан обвинил Саркисяна в нарушении договоренности и раскрытии деталей встречи. Примечательно, что Саркисян обвинял в том же Алиева до женевской встречи.

И вот, Серж Саркисян заявляет, что с нетерпением ждет следующей встречи с Алиевым. Он ничего не сказал об эскалации на границе – гибели армянского солдата и артиллерийских обстрелах, которые могли стать поводом для того, чтобы напомнить о венской повестке и условиях армянской стороны, если он отказался от этой повестки вынужденно, а не добровольно.

Серж Саркисян хочет выяснить, что разгневало Алиева, может, тот даже рассказал своему окружению детали беседы, что может иметь нежелательные последствия.

Касается ли конфиденциальная часть беседы политического будущего двух президентов? Скажем, Алиеву для удержания власти крайне необходимо продемонстрировать «дипломатическую победу» и обострить ситуацию на границе. А Серж Саркисян должен показать, что никто лучше него не разбирается в вопросах безопасности. А для этого венской повестки не должно быть.

Армянская сторона так и не разъяснила, в чем смысл участия в «новом раунде переговоров», тем более, после этих заявлений, или же Азербайджан не желает урегулирования и не способен придерживаться договоренностей.

А вообще, странно, что руководитель страны, которая за два десятилетия прошла через самые сложные испытания и лишения, почему-то волнуется, что Алиев разгневан.