Обман армянских чиновников: Иран может раскрыть истину

У иранской стороны есть воля поставлять Армении газ по более доступной цене, заявил Радио Азатутюн советник замминистра экономики и финансов Ирана Роберт Бегларян.

Напомним, что на прошлой неделе министр энергетики Армении в беседе с журналистами сказал, что Иран предлагает Армении газ не дешевле России.

Четыре года назад посол Ирана в Армении также заявил, что иранская сторона готова продавать газ Армении не по международным, а по специальным ценам. По мнению экономиста Татула Манасеряна, Иран готов продавать Армении более дешевый газ, чем продают русские, но Армения его не покупает по политическим мотивам.

Армянские чиновники, однако, упорно утверждают, что Иран предлагает газ не дешевле российского. Тегеран деликатно молчит и не раскрывает истину, хотя время от времени делает намеки. Как только Иран открыто назовет цену, по которой готов продавать газ Армении, руководству в Ереване придется признать, что они не в силах заключать суверенные сделки и не могут пойти против интересов Газпрома.

Иран, фактически, спасает свои молчанием реноме армянских чиновников, позволяя им беспрепятственно вводить общество в заблуждение.

Точно также власти манипулируют идеей безальтернативности. Чиновники говорят, что никто в мире не предлагает Армении оружие дешевле российского, и членству Армении в ОДКБ нет альтернативы. Однако, однажды какая-то страна может подтвердить, как Иран, что готова продавать оружие Армении дешевле и на более выгодных условиях. И тогда манипуляциям придет конец.

Армянское правительство профессионально манипулирует непроверяемыми информациями, надеясь на то, что международные партнеры проявят деликатность и не раскроют ложь. Эти манипуляции применяются и во внутренней политике.

Например, на днях министр экономического развития Сурен Караян заявил, что в этом году в Армению поступило более млрд. долларов инвестиций. При этом он оговорился, что в этот список он включает также полученные Арменией кредиты. Однако, в правительстве отказываются назвать конкретные адреса и предприятия, куда были направлены инвестиции.

Или же другой случай, который так и не удалось «разоблачить»: кто отдал распоряжение разработать концепцию углубленного изучения русского языка в школах – премьер-министр или министр образования? Один говорит одно, другой – другое. И очевидно только одно – общество обманули, и никто не понес наказания за обман.

В странах, где в основу государственной политики закладывается честь, разоблачение обмана приводит как минимум к отставке. В Армении не боятся раскрытия обмана, честь здесь не в чести.