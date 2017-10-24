Серж Саркисян готовится к войне с олигархами?

Одним из важнейших факторов предотвращения правонарушений является борьба с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, заявил вчера Серж Саркисян на заседании Коллегии Полиции.

Он напомнил, что «в первые годы независимости был бесконтрольно большой оборот оружия и боеприпасов: я имею в виду, период передачи от советской армии Республике Армения, также имею в виду приобретённые в боях за оборону Нагорного Карабаха трофеи и в какой-то степени также неконтролируемый оборот существовавшего оружия». «Но уже прошло 23-24 года, и мы обязаны ликвидировать эти последствия», сказал Серж Саркисян.

«Незаконно хранимое оружие и боеприпасы должны быть быстро обнаружены и изъяты. Примите это как одну из ваших главных задач на предстоящие месяцы и моё поручение. Но сказанное мною совершенно не означает, что нужно организовывать повальные облавы и обыски, мешать покою граждан, нарушать их права. За такие случаи будут применяться строжайшие наказания. Речь об активизации оперативной работы», сказал Серж Саркисян.

Почему в Армении решено бороться с незаконным хранением оружия за несколько месяцев до фактической смены власти в стране? Весной будущего года Серж Саркисян покинет президентское кресло и, как уже намекают, может занять премьерскую должность.

Однако, судя по всему, это решение не столь однозначно может быть воспринято в различных кругах в Армении и за ее пределами. Смена власти в Армении, к сожалению, во многих случаях сопровождалась кровопролитием, и вовсе не странно, что Серж Саркисян хочет застраховаться от новых кровавых инцидентов.

Сопротивления каких кругов ожидает Серж Саркисян? Если судить по приказу «собрать оружие», можно предполагать, что речь, в первую очередь, идет о крупных олигархах, об армиях которых ходят легенды и кто имеет «потенциал сопротивления». Эти армии были применены 1 марта 2008 года, есть даже соответствующие фото и другие материалы.

Олигархи могут действовать как «суверенно», так и стать инструментами в руках заинтересованных внешних сил. И Серж Саркисян, фактически, дает санкцию на «разоружение» вероятных оппонентов.

Как Вова Гаспарян будет выполнять приказ президента? К кому из олигархов он придет в первую очередь, чтобы разоружить его?

Несмотря на то, что многие из готовых к радикальным методам борьбы и самопожертвованию людей сидят за решеткой, очевидно, что на свободе остается немало тех, кто готов взять в руки оружие. Вопрос в том, будет ли приказ применить оружие. И проще заблаговременно лишить их такой возможности.