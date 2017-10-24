Приказ Сержа Саркисяна Вове Гаспаряну

Принявший участие в заседании Коллегии полиции 23 октября Серж Саркисян показал, фактически, желтую карточку главе полиции Вове Гаспаряну, заявив, что в соблюдении правопорядка в Армении наблюдается регресс. «Я не хочу слышать оправданий вроде того, что в других странах преступления скрываются, то, другое… Это сказки, которые можно рассказывать детям», заявил Серж Саркисян.

Фактически, он говорит, что Вова Гаспарян рассказывает ему сказки. Такую жесткую лексику Саркисян в отношении полиции, пожалуй, применяет впервые.

Вова Гаспарян добросовестно выполняет все задачи, поставленные перед ним системой. Такую лексику Серж Саркисян не применял даже после захвата полка ППС в Ереване, когда полиция допустила самый большой промах за всю историю.

Почему же Серж Саркисян решил вспомнить про «сказки» сейчас? Если речь идет о недовольстве Гаспаряном, то Серж Саркисян вполне мог бы вчера представить Полиции нового начальника.

Вся проблема в том, что даже будучи в эпицентре критики Сержа Саркисяна, Вова Гаспарян остается в рамках добросовестного выполнения своей миссии. Просто сейчас в эту миссию входит предоставление Саркисяну пиар-очков. Вот почему он с христианским послушанием выполнил роль мишени «высочайшей» критики.

Эти очки нужны Саркисяну как для внутренней, так и внешней аудитории. Призывая Гаспаряна не рассказывать сказки, Серж Саркисян говорит, что международным структурам прекрасно известно об уровне преступности в Армении. Он тем самым намекает, что силовые центры ставят перед ним задачи, связанные с этими проблемами, причем, возможно, в контексте обсуждений политических планов.

Хотя возникает вопрос, зачем международным центрам интересоваться криминогенным уровнем в Армении. Это было бы интересно только в контексте «интернационализации» преступности, то есть, присутствия в Армении членов преступного мира, которые осуществляют деятельность за границами страны. Речь идет о разного рода авторитетах и «ворах в законе» армянского происхождения.

Какие решения предлагает Серж Саркисян и есть ли конкретный список таких лиц?