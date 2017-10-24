Допуск чужих войск в страну не прощается

Серж Саркисян подписал соглашение о российско-армянской Объединенной группировке накануне визита в Ереван премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Само соглашение было подписано 30 ноября 2016 года, и в течение года оно проходило процедуры ратификации в России и Армении. Причем, Россия завершила эту процедуру гораздо быстрее Армении, проявив явную заинтересованность.

Парламент Армении ратифицировал соглашение только в начале этого месяца, при активном сопротивлении оппозиции, которая утверждала, что Армения сдает еще одну часть суверенитета России, и это самая болезненная часть – армия.

Несмотря на то, что официальные лица заверяют в том, что Армения выиграла от соглашения, получив доступ к техническим средствам и вооружению России, тем не менее, можно заметить сомнения даже в речах официальных лиц. Действительно ли допуск России к командованию армейским корпусом можно считать уступкой суверенитета?

Все понимают, что если экономическую изоляцию, даже энергетическую монополию России можно переварить и исправить, то допуск чужих сил к армии может быть однажды расценен как государственная измена.

Это крайне болезненная тема для всех постсоветских стран. Например, сейчас в Молдове запущен процесс импичмента пророссийского президента Игоря Додона. Официально поводом для назначения вместо него «временного президента» послужило то, что он дважды отклонял кандидатуру министра обороны. Однако, как говорят эксперты, Додону не простили его высказывания против вывода из Приднестровья российских миротворцев.

Правительство Молдовы требовало вывода российских войск, а Додон назвал эту инициативу очередным антироссийским демаршем. «Надеюсь, что все эти демарши не приведут к дестабилизации ситуации на Днестре и не приведут к принятию жестких решений со стороны наших российских партнеров по отношению к гражданам Молдавии», — угрожал Додон.

Такие высказывания не прощаются – это не просто оправдание присутствия чужих войск в стране, но и угрозы от имени России в адрес народа Молдовы.

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу тоже многое простили, кроме известного письма, в котором он обратился к Путину с просьбой об использовании Вооружённых сил Российской Федерации «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины» 1 марта 2014 года.

Янукович до сих пор оправдывается, что не обращался к России с просьбой ввести войска в республику, а направил заявление. «Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить и сделать это в рамках своих полномочий», — сказал Янукович.

Януковича отстранили, фактически, за то, что он допустил в страну чужие войска. Додон стоит на грани отставки по той же причине. Какими будут последствия для руководства Армении за то, что они допустили Россию к командованию частью армии?