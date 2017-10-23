ЕС между Арменией и Азербайджаном: решение Брюсселя

Председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян в интервью tert.am заявил, что для подписания Рамочного соглашения Армения-ЕС в Брюсселе 24 ноября Армения сделала все возможное, и мяч на стороне Евросоюза.

За последнюю неделю прозвучало немало мнений по поводу того, что вокруг подписания соглашения Армения-ЕС сложилась неопределенность, которая может привести к тому, что подписание будет отложено. Было заявлено о технических препятствиях, якобы, обусловленных переводом на все 28 языков стран-членов ЕС. Но Еврокомиссия заявила, что таких проблем нет.

Армен Ашотян указывает на политические препятствия, что напоминает выдвижение Ереваном условий.

Ашотян заявил, что на Брюссельском саммите, в рамках которого должно быть подписано соглашение, будет принята итоговая Декларация, где будет упоминаться и Арцахский конфликт. Армен Ашотян говорит, что упоминание в Декларации должно звучать в унисон с упоминанием этой проблемы в Соглашении Армения-ЕС, то есть, со ссылкой на принципы сопредседателей Минской группы – неприменение силы, самоопределение и территориальная целостность.

Баку настаивает на территориальной целостности, шантажируя Евросоюз выходом из Совета Европы. Экс-глава СНБ Армении Давид Шахназарян говорит, что две страны ЕС лоббируют включение в Итоговоую декларацию позиции Азербайджана. Ереван, фактически, намекает Евросоюзу: если это случится, то Армения не подпишет соглашение.

Пойдет ли Евросоюз на поводу Азербайджана и предпочтет ли его соглашению с Арменией?

На этом фоне симптоматично выглядит визит министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского в Армению 20 октября. Он сказал, что представляет не только Польшу, но и ЕС и НАТО. Ващиковский, видимо, прибыл, чтобы выяснить ситуацию за месяц до подписания соглашения Армения-ЕС.

В Ереване он заявил, что приехал выслушать позицию Армении по поводу безопасности и вызовов. Иными словами, глава МИД Польши пытался выслушать аргументы армянской стороны и выяснить, это проблемы Армении, или дело опять во вмешательстве России?

Но российским вмешательством больше «пахнет» позиция Азербайджана, который просто шантажирует Европу. И если Совет Европы поддастся шантажу, то его жизнеспособность окажется под сомнением.

В любом случае, Евросоюз на сей раз вряд ли сможет при таком развитии событий заявить, что Армения в «очередной» раз провалила процесс. Если Евросоюз можно «провести» примитивным шантажом Азербайджана, то о чем тут говорить.