Началось: Армении нужно готовиться к эскалации

АО Арцаха распространила информацию о том, что азербайджанские вооруженные силы, нарушив достигнутые в ходе встречи президентов Армении и Азербайджана в Женеве договоренности под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, применили на северном направлении линии соприкосновения противоборствующих сторон (Мартакерт-Мадагис) минометы и противотанковые ракеты Спайк.

АО Арцаха предупреждает, что ответ будет болезненным и несоразмерным «в случае продолжения провокаций».

Становятся ли близки к реальности утверждения экспертов, которые говорили, что встреча в Женеве – это отход от венских договоренностей и отказ от условий армянской стороны по размещению механизмов сдерживания и мер по гарантиям безопасности, выдинутых для возобновления переговоров? И означает ли это, что Азербайджан вернул себе «право стрелять»?

Пока президенты не встречались и пока армянская сторона настаивала на своих условиях, подобных сообщений, вроде, не было. После Женевы азербайджанцы убили армянского солдата и применили минометы и Спайки. Министр обороны Азербайджана на днях приказал «решительно пресекать провокации».

Президент Азербайджана долгое время был в незавидном положении. Он должен был объяснить своему обществу, которому давал обещания, почему он не решает конфликт силой, или ему надо было показать, что армяне отступились от своих условий, вернулись к переговорам, и Алиев одержал дипломатическую победу. Именно об этом они заявляли до Женевы.

«Дипломатическую победу» нужно закрерить эскалацией на границе, что будет представлено как метод принуждения к новым уступкам. Это особенно важно для правящего режима в период, предваряющий президентскую кампанию в Азербайджане.

Правящему режиму в Азербайджане крайне необходимо вернуться к доапрельской логике, нивелировать венскую повестку и хотя бы по карабахской проблеме выйти из беспрецедентной изоляции.

Азербайджан не одинок в этом деле – его союзником является Россия, которая также не заинтересована в урегулировании конфликта, что означало бы конец ее присутствия в регионе. С другой стороны, для сохранения «доминирующей» позиции в «урегулировании» России не нужна стабильность на линии соприкосновения, эти позиции Москва может сохранить только при условиях эскалации.

Совпадение интересов Баку и Москвы в этом вопросе очевидно.

Будут ли события развиваться по этому сценарию? В этих условиях армянским силам следует подготовиться к долгосрочной эскалации и противостоянию.

Интересно, о чем, все-таки, договорились в Женеве?