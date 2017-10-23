Цена премьерства Сержа Саркисяна: в Ереван завтра приедет Медведев

Завтра в Армению прибывает премьер-министр России Дмитрий Медведев. В этой связи эксперты отмечают нервозность армянского премьера Карена Карапетяна, который в конце прошлой недели даже встретился с российским послом, чтобы обсудить визит Медведева.

Визит Медведева может совпасть с завершением «процесса» определения будущей структуры государственного управления в Армении. За несколько дней до визита в СМИ появилась «утечка» о том, что Серж Саркисян «уговорил» Карена Карапетяна занять должность вице-премьера, при условии полной кадровой и экономической свободы. А должность премьера Саркисян, видимо, окончательно решил занять сам.

Таким образом, интрига завершается, вопрос в цене вопроса.

О том, что Саркисян станет премьер-министром Армении весной этого года, говорилось сразу после того, как он инициировал конституционные реформы, сократившие функции президента. Однако, летом 2016 года премьером был неожиданно назначен Карен Карапетян, которого сочли ставленником России.

Видимо, Россия хотела дать понять, что не желает видеть Сержа Саркисяна в должности премьер-министра - главой государства – после 2018 года.

В этих условиях Серж Саркисян, судя по некоторым информациям, задумывался о создании нового полюса власти, например, в виде наделенного широкими полномочиями Совета нацбезопасности, который бы занимался проблемами внешней политики и безопасности. В том числе, глава Совбеза проводил бы переговоры по Карабахской проблеме.

Однако, судя по всему, Саркисяну дали понять, что он сможет участвовать в переговорах, только будучи премьер-министром. В любом ином качестве с ним не будут говорить на уровне президента Азербайджана. Не случайно эксперты отмечали, что на Женевской встрече Саркисян и Алиев обсуждали свое политическое будущее. Примечательно, что сразу после Женевской встречи споуксмен РПА Эдуард Шармазанов заявил, что будущий премьер будет иметь право принимать решения как по вопросам безопасности, так и внешней политики. Ранее эксперты намекали, что премьер будет заниматься исключительно экономикой, а внешней политикой и безопасностью будут заниматься другие.

Судя по всему, Сержу Саркисяну не удалось добиться поддержки мировых держав по созданию третьей ветви власти в виде Совета национальной безопасности. И принято решение выдвигать Сержа Саркисяна на должность премьера, а Карена Карапетяна – вице-премьера.

Принимают ли в Москве такую конфигурацию и какой ценой Москва поддержит Сержа Саркисяна?

Поддержка Москвы, возможно, зависит от того, подпишет ли Серж Саркисян соглашение с ЕС или вновь откажется. Армен Ашотян сегодня уже ясно заявил, что Соглашение с Евросоюзом может быть не подписано в ноябре – как по техническим, так и политическим причинам. Если в тексте итоговой Декларации будет хоть один момент по Карабаху, к которому Ереван придерется, то Армения может отказаться подписать Соглашение. Причем, нежелательные для Армении формулировки могут войти в текст итоговой Декларации с подачи как Азербайджана, так и самой России, которые в равной степени не заинтересованы в подписании соглашения Армения-ЕС.

Москва вполне может одобрить кандидатуру Сержа Саркисяна на должность премьера после повторного отказа от подписания соглашения с ЕС. В 2013 году вопрос смены власти в Армении также был «решен» после того, как Серж Саркисян заявил о намерении вступить в ЕАЭС и решении «за одну ночь». На этот раз отказ может быть по более уважительным причинам.