К чему усиленно готовится министр обороны Азербайджана

Сегодня, как сообщают азербайджанские СМИ, министр этой страны Закир Гасанов созвал совещание, на котором дал примечательные задания. Он поручил повысить боеспособность войск, возможности маневрирования воинских частей, в особенности подразделений, дислоцированных на линии фронта, а также «решительно пресекать провокации противника».

К чему готовится азербайджанский министр после Женевской встречи? Ожидает ли Баку «провокаций» армянских сил, или Азербайджан «анонсирует» свои собственные провокации?

Не исключается, конечно, что это личная инициатива Закира Гасанова, действия которого порой не кореллируются с тем, что делает администрация и МИД. Возможно также, что Азербайджан решил сделать вид, будто женевская встреча ничего не значила, и Азербайджан не намерен выполнять чьи-то условия. Более того, Азербайджан убедился на женевской встрече, что армянская сторона легко отступает от своих условий.

Как правило, Азербайджан заявляет о вероятных «провокациях» армян, готовясь к диверсиям – на фронте или в дипломатии.

Через 3 дня после встречи президентов Армении и Азербайджана в Женеве выстрелом с азербайджанской стороны был убит армянский солдат. В ответ армянская сторона не заявила о выходе из женевских соглашений, хотя и было официально заявлено о недоговороспособности Азербайджана. На экспертном уровне с армянской стороны прозвучали настоятельные призывы к карательным действиям. Однако эти призывы не нашли официальной поддержки.

К чему готовится азербайджанский министр, призывая своих командиров «решительно пресекать провокации»? К реализации «женевских договоренностей»?