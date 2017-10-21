Мир на пределе: чьи-то нервы не выдержат

Испанское правительство вводит прямое управление в Каталонии, фактически, упраздняя автономию. Мяч, как говорится, на стороне каталонцев – чем ответит Барселона на шаги Мадрида?

Осень 2017 года войдет в мировую историю как период «предпоследних шагов». Осторожные полушаги предпринимаются, практически, во всех конфликтных ситуациях, и остается лишь один шаг для того, чтобы миропорядок изменился. Главный вопрос – у кого не выдержат нервы.

Полушаги были предприняты в Курдистане и Каталонии, где провели референдумы о независимости, но независимость так и не декларировали, словно чего-то ожидая.

В свою очередь, Ирак «очистил» Киркук, но не стал вводить силы в Северный Курдистан.

Такие же полушаги предприняты США в отношении Ирана – Трамп не одобрил выполнение Ираном условий ядерной сделки, но так и не объявил о выходе США из сделки.

Полушаги предприняты ЕС в отношении Турции – саммит ЕС не прекратил переговоры о вступлении Турции в ЕС, но решил сократить ее финансирование.

США не сделали последний шаг и в отношении России – хотя против нее приняты жесткие санкции, но они так и не вступили в силу 1 октября.

Не сделан последний шаг и в Сирии, где объявлено о взятии столицы ИГ Ракки, но не говорится даже о сроках «победы» над Исламским государством.

«Полушаг» был сделан и в карабахских переговорах – на встрече в Женеве объявлено об активизации переговоров, но очевидно, что они еще больше заморожены, чем прежде.

С чьего нервного срыва начнется череда последних шагов, которые приведут к построению нового миропорядка? Эксперты говорят, что конфликты в нынешнем мире могут решиться только в контексте общего изменения миропорядка.

У Мадрида, судя по всему, нервы не выдержали.