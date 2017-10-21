Москва «мстит» армянской «элите» России: Путин всегда прав

В церкви Преображения Господня, так сказать, главном армянском храме Москвы, построенном на средства российских армян, состоялась панихида по Левону Айрапетяну. Он умер в мордовской тюрьме.

Айрапетяна арестовали в 2014 году, по делу Башнефти. Его обвиняли в том, что он получил он матери бывшего сенатора от Башкирии Игоря Известьева 700 тыс. долларов, якобы, обещав вытащить его из тюрьмы.

Левон Айрапетян не признал вину. Его приговорили, хотя он был онкологическим больным, но это не повлияло на его меру пресечения, его даже не перевели на домашний арест. Левон Айрапетян умер в тюрьме.

Почему к нему отнеслись столь жестоко, был ли он действительно виновен, или его судили за другие «грехи» - против тех или иных российских чиновников или влиятельных лиц?

А может, Айрапетян стал «инструментом» освобождения других виновных, козлом отпущения, у которого не было шансов? Многое, конечно, так и останется втайне. Известно только, какие круги диктуют правила судебной системе России, особенно, по громким делам. В этих кругах не прощают нарушения, но не закона, а внутренних договоренностей, которые могут стать прецедентами в жесткой авторитарной системе.

А как насчет армянской «элиты» России, которая так и не проявила особого рвения для защиты Айрапетяна? А в защите – политической, публичной, он ох как нуждался.

Почему армянская «элита» России отошла в сторонку? Может, потому, что корифеи этой «элиты», которые нередко выступают как «честь и совесть» России, имели в свое время проблемы с Левоном Айрапетяном, или они не хотели из-за него получить проблемы с российским руководством? Глава Союза армян России Ара Абрамян как-то сказал, что «Путин всегда прав».

Видимо, армянская «элита» России сочла, что Путин был прав и по делу Айрапетяна – раз его судили, несмотря на болезнь.

На панихиду пришли больше 1000 человек. Когда Айрапетян был еще жив, не собралось и 100 человек из 2,5-миллионной общины.

Дело же не в том, был ли он виновен и скопил ли свое состояние честно. Даже не в том, как много он сделал для Арцаха.

Дело Айрапетяна было тестом для армянской общины России, как фактора, который мог оказаться на позициях национального достоинства. Ведь дело Айрапетяна – это вопрос национального достоинства, который армянская «элита» России проиграла.

На деле это была месть – и мстили не только Левону Айрапетяна, а всей армянской «элите» России, авансом.