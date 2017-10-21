Предупреждение НАТО Азербайджану и предложение Армении

20 октября в Армению с официальным визитом прибыл глава МИД Польши Витольд Ващиковский, который представляет также НАТО и ЕС.

Ващиковский заявил, что в мае 2018 года состоится саммит НАТО, и сейчас Альянс рассматривает вызовы и угрозы по всем направлениям. Он сказал, что прибыл в Армению, чтобы услышать мнения на Кавказе по поводу безопасности.

Это на деле открытое предложение НАТО Армении о готовности оказать поддержку в вопросах безопасности. Но прежде НАТО пытается понять, какую безопасность представляет себе Армения и есть ли необходимость в подобном предложении.

Параллельно польский министр предупреждает Баку, заявляя, что если представления Армении и НАТО о безопасности совпадают, то Баку придется иметь дело с Альянсом. Речь, конечно, о геополитической поддержке, которой достаточно для сдерживания Азербайджана.

Это также в каком-то смысле предупреждение Турции. И вопрос лишь в том, готова ли Армения к подобному акцентированию и логике. Дело даже не в дилемме НАТО-Россия: в отличие от России, НАТО не выдвигает перед Арменией требование выбора.

Наоборот, сотрудничество Армении с Россией, даже наличие Объединенной группировки войск, не проблема для НАТО. Проблема – суверенитет Армении, то, пошла ли Армения на этот шаг из суверенных побуждений или под давлением России. Об этом ранее заявил и посол США в Армении Ричард Миллз, отметив, что глубина армяно-российских отношений для них не проблема, вопрос в том, является ли это суверенным выбором Армении.

При наличии суверенитета Армения могла бы сама определять функции российского присутствия в регионе, превратив его в фактор поддержки евроатлантической системы безопасности на Кавказе. При отсутствии суверенитета все это теряет смысл.

Польский министр пытался в Ереване обсудить именно эти вопросы, и не случайно он связывает это с саммитом НАТО. Ожидает ли Варшава в преддверии саммита неких инициатив от Армении, или сама выступает с предложением о повышении отношений НАТО-Армения на новый уровень?