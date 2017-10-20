Армения должна выйти из женевских соглашений

Азербайджан сегодняшней стрельбой продемонстрировал полное расхождение слов и дела, заявил вчера вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, комментируя гибель от пули противника армянского военнослужащего в Арцахе на фоне женевских договоренностей.

«Азербайджан демонстрирует неготовность к конструктивным переговорам, это выстрел не только по армянской стороне, но и по договоренностям, достигнутым в ходе последней встречи президентов Армении и Азербайджана в Женеве», – заявил Э. Шармазанов.

При этом Шармазанов не заявил, что армянская сторона выходит в одностороннем порядке из женевских договоренностей. Как известно, после встречи в Женеве было заявлено, что стороны договорились интенсифицировать переговоры и предпринять меры по снижению напряженности.

О том, что после женевской встречи Азербайджан сразу же нарушил договоренности, заявил и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в Брюсселе.

Налбандян сказал, что «ущерб, нанесенный переговорному процессу агрессией Азербайджана против Арцаха в апреле 2016 года, не преодолен». Баку отказывается не только от венских договоренностей, но и от принципов урегулирования карабахского конфликта, которые сопредседатели предлагают в качестве основы для переговоров. Это неприменение силы или угрозы силы, самоопределение и территориальная целостность. Кроме того, Баку продолжает грубо нарушать перемирие.

Эдвард Налбандян отметил, что Армения убеждена в необходимости интенсивных переговоров, но только если Баку будет соблюдать условия перемирия, реализует достигнутые соглашения, подтвердит свою приверженность принципам урегулирования, проявит конструктивное участие в переговорах.

Сегодня в ходе совместной с министром иностранных дел Польши пресс-конференции Налбандян также заявил, что Азербайджан нарушает перемирие, но оговорился, что альтернативы мирным переговорам нет.

Эдвард Налбандян мог бы поставить точку в 10-летнем раунде переговоров на основе так называемых мадридских принципов. Если Баку категорически отказывается от предложенных сопредседателями принципов, то о каких переговорах может быть речь? Зачем армянская сторона идет на переговоры? И зачем каждый раз утверждает, что альтернативой переговорам является война? Альтернативой является принуждение Баку к переговорам.

Налбандян сказал, что скоро состоится очередная встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Что намерены предпринять армянская сторона и посредники?

Может ли Армения перейти к стратегии международного признания Карабаха и начать этот процесс с Европы?

Сейчас в Европе находится и президент, глава МИД Арцаха, и министр иностранных дел Армении, даже оба армянских католикоса. Напомним лишь, что нынешний министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян все последние годы продвигал собственную стратегию карабахского урегулирования, настаивая на том, что должно быть два параллельных процесса – переговоры в формате ОБСЕ и международное признание независимости Арцаха. Если Азербайджан не принимает условия Армении для продолжения переговоров, то пора перейти к стратегии признания независимости.

Хватит ли духа у армянского руководства?