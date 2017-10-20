Шаг армянской армии в направлении Ирана

На днях премьер-министр Карен Карапетян анонсировал пресс-конференцию по итогам визита в Иран.

В ходе визита был подписан ряд документов, однако, обошлось, как говорится, без сенсаций. Говорят об определенной либерализации торговли, что позволит облегчить экспорт армянских товаров в Иран.

Но ограничивать армяно-иранские отношения торговлей означает попусту их тратить. Армяно-иранские отношения либо должны получить стратегический характер и региональную значимость, либо это будут декоративные отношения.

С этой точки зрения после визита Карена Карапетяна в стратегических отношениях ничего не прибавилось. Возможно, были какие-то переговоры, в частности, по поводу поставок туркменского газа через Иран в Армению и далее в Грузию и на побережье Черного моря. На этом фоне состоялись даже интенсивные контакты Армении с Туркменистаном и Грузией.

Но есть еще Россия, которая иначе рассматривает перспективы армяно-иранских коммуникаций. В свое время глава РЖД Якунин сказал о планах по строительству армяно-иранской железной дороги, что это дорога, ведущая в никуда. Но так выглядит она с точки зрения российских интересов. Прежде всего потому, что суверенные армяно-иранские связи могут свести на нет влияние России в регионе.

О сопротивлении России развитию армяно-иранских отношений не раз в кулуарах говорили и армянские, и иранские чиновники. И на этом фоне вовсе не странно выглядит то, что премьер Армении так и не созвал пресс-конференцию после визита в Иран. Возможно, он ожидает визита в Армению премьер-министра России Дмитрия Медведева, который состоится 24-25 октября.

В том, что армянская сторона намерена согласовать с российской «тему пресс-конференции», есть и объективный момент, учитывая членство Армении в ЕАЭС. Причем, именно Армения из всех стран ЕАЭС интенсивно пытается наладить связи с Ираном, о чем заявил на саммите ЕАЭС и Серж Саркисян.

Но интерес Ирана к ЕАЭС выглядит не столь однозначно. Интерес Ирана к Армении никак не связан с ЕАЭС. Но все же, как «откорректирует» заседание совета премьеров ЕАЭС в Ереване армяно-иранскую повестку?

Пока только армянская армия направляет четкие мессиджи Ирану, заверяя в готовности сохранять статус-кво в Арцахе, к северу от границ Ирана, и не позволять вхождения миротворцев третьих сил в регион. Тем более, что Апрельская война должна была довершить российско-азербайджанскую сделку вводом в регион российских миротворцев.

Пока армяно-иранские отношения сохраняются сугубо в этом пространстве.