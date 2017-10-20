Ответ Армении на выстрел Алиева

Спустя три дня после встречи в Женеве Азербайджан вновь убил армянского солдата. Было ли это прямым или косвенным ответом Алиева на заявления Сержа Саркисяна?

Серж Саркисян заявил после встречи с Алиевым, что не обсуждал с ним варианты урегулирования, но они договорились снизить градус эскалации. Саркисян также сказал, что и он, и Алиев заинтересованы в этом. Но добавил, что Арцах не может быть в составе Азербайджана.

Алиев откликнулся на это заявление посредством своего помощника. Новруз Мамедов заявил, что Саркисян нарушил договоренность и раскрыл детали женевской встречи.

Счел ли после этого Алиев, что он также может нарушить договоренность по снижению напряженности на границе? Косвенно получается именно так. С другой стороны, действия снайперов никак не связаны с эскалациями.

Есть мнение, что женевская встреча развязала Алиеву руки, так как армянская сторона не настояла на венской повестке и тем самым легализовала право стрелять.

Снайперы работали и будут работать безотносительно встреч. И вряд ли стоит рассматривать выстрел на границе как прямой ответ Алиева Саркисяну, скорее, это косвенный резонанс, который свидетельствует о том, что Женевская встреча прошла в соответствии не с азербайджанской повесткой.

Повестка встречи была международной, и часть этой повестки была сформулирована в апреле прошлого года армянскими силами, которые отбросили наступление азербайджанских сил. Эта повестка является также отражением международного консенсуса в рамках сопредседательства Минской группы, который сократил возможности военной дипломатии Азербайджана.

На деле механизмами сдерживания продолжают оставаться армянские силы, а де-юре размещение механизмов обусловлено долговременными стратегическими интересами мировых центров.

Сейчас главной задачей является ограничение действий снайперов. Может ли армянская дипломатия добиться включения этого вопроса в сферу интересов посредников?