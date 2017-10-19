Договорились обходиться без жертв: через 3 дня после Женевы

16 октября в Женеве состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саркисяна и Ильхама Алиева. В тот же день в посольстве Армении в Швейцарской Конфедерации президент РА Серж Саркисян провел встречу с представителями армянской общины и представил итоги состоявшихся с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым переговоров. «Несколько минут назад завершилась встреча с президентом Азербайджана: каких-либо конкретных договоренностей, так сказать, у нас нет, касательно вариантов решения проблемы. Но мы договорились принять меры для дальнейшего ослабления напряженности, чтобы на передовой у нас не было жертв. Должен сказать, что и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы. Дай Бог, чтобы он всегда так думал», сказал Серж Саркисян.

Прошло всего 3 дня, и Алиев убил на границе армянского солдата.

19 октября на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Тигран Арменович Хачатрян, 1998 г.р.

Оказалось, Алиев не так уж и заинтересован в том, чтобы не было жертв. Хотя это не новость, а единственный метод Алиева. Даже после Женевской встречи он, фактически, заявил, что будет убивать.

До и после Женевы многие заявляли, что, согласившись на переговоры, Армения позволяет Азербайджану реанимировать военную дипломатию, которая была загнана в тупик после Апрельской войны и диверсии 25 февраля 2017 года. Дело было не в том, что Алиев не стрелял, а в том, что каждый выстрел работал против него, и смысл озабоченности состоял в том, что его право будет «легализовано». После Апреля Алиев заметно снизил градус эскалации, поскольку было очевидно, что каждый выстрел только углубляет его тупик и изоляцию.

Азербайджану нельзя предоставлять «легитимное право стрелять», нельзя идти на переговоры, пока не обеспечены условия, выдвинутые армянской стороной и сопредседателями. А эти условия исключают «право стрелять».

Выстрелы Азербайджана после женевской встречи могут оказаться роковыми, хотя бы в том смысле, что иллюзии армянской стороны окончательно исчезнут. Вести переговоры или нет – Азербайджан будет стрелять, вопрос в том, против кого в итоге сработают эти выстрелы.