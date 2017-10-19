Налбандян «рассекретил» самый важный документ

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в своей речи на 4-м Съезде армян Европы сделал заявление по поводу встречи в Женеве по Карабахскому урегулированию. Он отметил, что з 4 года впервые удалось выступить с совместным заявлением сопредседателей и министров ИД. При этом он заметил, что Баку систематически отступает от принятых обязательств, в том числе, от Венских договоренностей.

Налбандян заявил о готовности Армении к интенсивным переговорам, но для этого Азербайджан должен строго соблюдать перемирие, реализовать заключенные договоренности и подтвердить приверженность выдвинутым сопредседателями принципам урегулирования.

По сути, Налбандян повторил предусловия армянской стороны, «приписав» их сопредседателям. Эти условия Армении и сопредседателей совпадают, но, несмотря на заявления Сержа Саркисяна годичной давности, армянская сторона утверждает, что это условия не ее, а сопредседателей.

Важно, конечно, чтобы Армения настаивала на этих условиях и не соглашалась без этого на переговоры. Иначе будет восстановлено «право Азербайджана на территории и войну», и Баку выйдет из тупика, в который загнал себя Апрельской войной.

Поведение армянской стороны до и после Женевской встречи дали повод для подобных подозрений. Прозвучала озабоченность, что Армения отказывается от требований и возвращается к доапрельской невыгодной для себя дипломатической ситуации. Является ли заявление Налбандяна доводом против такой озабоченности, покажут шаги армянских властей.

Налбандян также напомнил в своей речи документ, который более 15 лет предавался забвению. Он напомнил о резолюции Европарламента 1999 года, в которой отмечается, что Нагорный Карабах провозгласил независимость, следуя аналогичным декларациям бывших советских республик. Карабах никогда не находился в составе независимого Азербайджана и никогда там не будет, сказал он.

Подобная формулировка в документе Европарламента означает, что независимость Карабаха имеет такую же политико-правовую силу, как и независимость постсоветских республик, признанных международным сообществом.

Задача Армении – признание самоопределения и права на независимость. Означает ли упоминание этого документа, что Армения переходит к реализации этого права и будет ставить эту задачу перед армянскими структурами?