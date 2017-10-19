Механизмы сдерживания уже на передовой: остается один вопрос

Большинство комментариев после встречи Саркисян-Алиев в Женеве касаются того, что Серж Саркисян, приняв участие во встрече, нивелировал венскую повестку, предполагающую внедрение механизмов сдерживания, и тем самым дал Азербайджану «право» на нарушение перемирия.

По большому счету, поводом для таких предположений послужили заявления самого Сержа Саркисяна и функционеров его партии, которые ранее заявляли, что пока не будут внедрены меры доверия, возобновления переговоров не будет.

Однако, все гораздо сложнее, тем более, при такой закрытости информации, и сложно судить, что именно произошло в Вене и какова была женевская повестка.

Во всяком случае, примечательно, что и до Вены, и после Азербайджан рьяно пытается доказать, что Армения «сдала» Венскую повестку.

Но если это так, то какой смысл было Баку участвовать в венской встрече и будоражить армянское общество в ущерб процессу «сдачи»? Следовательно, если бы Баку ожидал на женевской встрече «сдачи» венской повестки, он не стал бы об этом трубить и ставить договоренность под угрозу.

На деле механизмы сдерживания уже наполовину внедрены на границе, причем, как сказал Аркадий Тер-Тадевосян, оборудование глубинного слежения предоставила американская сторона. Это оборудование существенно повысило превентивную мощь армянской стороны. 25 февраля Азербайджан впервые столкнулся с этой мощью, оставив в нейтральной полосе 5 трупов.

Командос заявил также, что азербайджанцы недовольствуют против военно-технической помощи США армянской стороне. Но очевидно, что предоставление этого оборудования было возможно в результате консенсуса в Минской группе ОБСЕ.

В итоге напряженность на границе значительно снизилась. Хотя дело не только в военно-технической оснащенности, есть масса военно-политических факторов, которые сформировались после Апрельской войны. Но именно они способствовали консенсусу в Минской группе, результатом которого стало де-факто размещение на линии соприкосновения механизмов сдерживания.

Де-юре проблема имеет иные масштабы, но значимость этих механизмов состоит прежде всего в своеобразном признании границы между Азербайджаном и Арцахом, а также в распаде 100-летней системы региональной безопасности и освобождении площадки для новой международной системы.

И тут возникают проблемы в формате не только Армения-Азербайджан, но и между сопредседателями Минской группы. Для России такая «демаркация» нежелательна, так как Москва усматривает в этом снижение собственной роли в Арцахском урегулировании и на Кавказе в целом.

Но Апрельская война продемонстрировала, что Москва сыграла свою роль отвратительно, взяв в партнеры Баку и Анкару, и это было чревато полной утерей роли в регионе.

Сейчас Москва оказалась меж двух огней. В тактическом плане эта двойственность привела к консенсусу по поводу размещения в Арцахе американского оборудования. Остается оформить механизмы сдерживания де-юре.

С другой стороны, нужно поддерживать устойчивый политический формат, и одним из его компонентов является сохранение лица Алиева. Кроме того, в 2018 году в Армении произойдут изменения в высших эшелонах власти. И очевидно,что в Женеве, скорее всего, обсуждался вопрос внутриполитического статус-кво в Армении и Азербайджане.

Во-первых, потому, что вопрос статус-кво в Арцахе на деле уже снят с повестки Минской группы в режиме реального времени. С другой стороны, перемирие зависит не от механизмов сдерживания, а от ресурса самозащиты Армении и политической адекватности. Американские механизмы сдерживания в Арцахе оказались в результате проявления мощи армянской стороны во время Апрельской войны и ряда выверенных шагов после нее.

Иными словами, главным механизмом является суверенитет и эффективная политика Армении, потому что если американские механизмы перейдут на обслуживание российского интереса, они очень быстро выйдут из строя.

Так что, механизмы сдерживания уже на передовой, вопрос в механизмах суверенитета.

Чьи интересы будут обслуживать эти механизмы – Армении или России? И вопрос не в армяно-российском союзе, а в том, чтобы Армения строила этот союз с суверенных позиций, а не под давлением и шантажом.