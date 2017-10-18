Что скрывает Алиев от своего общества

После встречи в Женеве президентов Армении и Азербайджана основной темой обсуждения в армянских экспертных кругах стал вопрос об отказе руководства Армении от предусловий по размещению на границе международных механизмов мониторинга.

Отказ от этого предусловия для возобновления переговоров – безусловно, уступка со стороны Армении. Однако, судя по заявлению сопредседателей, а также комментарию Сержа Саркисяна на встрече с армянской общиной Швейцарии, Алиев также пошел на уступки, согласившись «предпринять меры для снижения напряженности».

Какие меры Азербайджан согласился предпринять для снижения напряженности? Можно ли считать такой мерой «честное слово» Алиева не стрелять? Или Алиев дал какие-то другие обещания?

Не зря в заявлении руководства ОБСЕ отмечается, что после возобновления переговоров «от сторон ждут конкретных действий» по снижению напряженности. Очевидно, что ОБСЕ не считает таким «действием» обещание Алиева не стрелять.

Азербайджанская сторона так и не опровергла информацию о том, что Алиев согласился предпринять меры «по снижению эскалации». Это значит, что Алиев выразил готовность предпринять какие-то конкретные действия. Однако он предпочитает не говорить о них своему обществу.

Азербайджан, судя по всему, оказался в такой глубокой яме, что не брезгует никакими методами. В азербайджанских СМИ, например, заявление руководства ОБСЕ было представлено явно извращенно. Из информаций азербайджанских масс-медиа следует, что ОБСЕ приветствует возобновление переговоров «со стороны Армении» и ждет конкретных шагов от нее. То есть, азербайджанскому обществу пытаются представить дело так, словно Алиев добился принуждения Армении к переговорам.

Если бы Азербайджан считал встречу в Женеве своей дипломатической победой, он не стал бы прибегать к пропагандистским трюкам. Раз азербайджанские СМИ переиначивают даже официальные документы, значит, им есть что скрывать от своего общества.

Очевидно, что Армения не поверила «честному слову» Алиева. «Механизмы сдерживания» есть у Армении и сейчас, и во многом благодаря им сократилось число диверсий и провокаций на границе. Но, судя по всему, дело не в сдерживании, а в более глобальных вопросах.

Азербайджан и Россия всячески препятствуют появлению в зоне карабахского кофликта высокоточных международных средств слежения и «наказания». Эти средства, безусловно, будут связаны с глобальными системами спутниковой и космической связи.

Появление таких механизмов будет означать не только «демаркацию» линии соприкосновения, но и включение региона в зону слежения глобальных систем безопасности. Представители Дашнакцутюн призывали недавно в одностороннем порядке разместить это оборудование на армянской стороне. Для того, чтобы регион вошел в зону глобальной системы слежения, достаточно размещения оборудования и на одной стороне.

Для того, чтобы не допустить этого, Алиев мог обещать предпринять какие-то меры и даже пойти на уступки. Что это за меры, пока не известно, но не исключается, что скоро мы услышим, например, о согласии Азербайджана отвести с передовой снайперов.

Алиев загнал себя в такой тупик, что теперь не может даже признаться собственному обществу в том, что согласился на какие-то меры сдерживания. Однако, и армянское руководство не может праздновать победу – Армения обязана настаивать на международных механизмах сдерживания и не менять «честное слово Алиева» на конкретные средства сдерживания.