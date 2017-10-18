НАТО «чистит» тыл Армении

По итогам встречи в Тбилиси министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии подписали протокол об углублении сотрудничества. Этот формат на деле не нов, министры периодически встречаются в Тбилиси, Баку, даже Нахиджеване.

Это один из трехсторонних форматов, которые инициируют Баку и Анкара для того, чтобы взять Тбилиси в клещи.

Ереван они взяли в «транспортные клещи», подвергнув двусторонней блокаде. То же самое они не могут сделать с Грузией, но Анкара и Баку пытаются взять Тбилиси в экономические клещи.

Двусторонняя блокада, конечно, вредит Армении, но не является роковой, благодаря коммуникациям через Грузию. Тбилиси и Еревану удается удерживать рациональный и дружественный уровень отношений, но в стратегическом плане ситуация может измениться, если Баку и Анкаре удастся достичь большего экономико-политического влияния на Тбилиси.

Это не может не понимать грузинская элита, как и то, что региональную безопасность Грузия может обеспечить только в тандеме с Арменией. Сейчас на этом пути наличествует ряд барьеров, и не только турецко-азербайджанских, но и российских. Тбилиси и Ереван каждый по своей части пытаются нивелировать эти препятствия, и трехсторонний формат сотрудничества Тбилиси с Баку и Анкарой можно, как ни странно, рассматривать в этом контексте.

Можно утверждать с большой вероятностью, что в этом деле значимую поддержку Тбилиси оказывает НАТО, которая пытается шаг за шагом нарастить свое институциональное присутствие в Грузии.

При такой поддержке Грузия оказывается не объектом в азербайджано-турецких клещах, а субъектом НАТО, который стоит на дозоре в направлении региональной политики Турции и Азербайджана. Иными словами, Грузия не угрожает Армении с тыла, а «чистит» ее тыл.

Армения, которая около четверти века назад заложила победой в Карабахской войне основы нового статус-кво и региональной системы безопасности, обеспечивает фронт Грузии, которая, в свою очередь, чистит тыл Армении своим дозором.

На этой основе и будет сформирована новая система безопасности н Кавказе, в контексте евроатлантической безопасности, несмотря на то, что сейчас это кажется маловероятным.