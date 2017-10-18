Москва вновь спасла Азербайджан и готовит провокации против Армении

До встречи в Женеве и после Армения как-то перестала говорить о Венской повестке, и многие сочли, что Ереван отказался от нее. Примечательно, что до Женевы Алиев заявил, что Армения согласилась возобновить переговоры без предусловий, и какая-то европейская структура «подсуетилась», чтобы Армения сняла предусловия.

В Азербайджане не назвали эту структуру, но предполагается, что это Евросоюз, с которым Армения намеревается подписать рамочное соглашение.

Примечательно, что об этом заявил российский эксперт, намекая, что Баку пытается убедить ЕС включить в текст соглашения с Арменией положение о территориальной целостности Азербайджана, но ЕС против. Этого пункта, как говорят, нет и в тесте соглашения ЕС с Азербайджаном.

В качестве доказательства указывается на тот факт, что Армения опубликовала за месяц до саммита текст соглашения с Арменией.

На днях появилась информация о том, что три страны ЕС не перевели пока на свои языки текст соглашения с Арменией, а это значит, что оно может быть не подписано в ноябре. Тут может быть азербайджанский след, однако, Азербайджан не то государство, которое способно решать такие задачи, тем более, на фоне громкого коррупционного скандала в Европе, связанного с азербайджанским лоббингом.

Азербайджану может помочь Россия, которая так же не желает подписания Арменией соглашения с ЕС, как и переговоров по Карабаху по Венской повестке.

Женевская встреча нужна была Алиеву, во-первых, для того, чтобы показать своему народу «дипломатическую победу» в лице отказа Армении от предусловий, и второе – чтобы попытаться выбраться из тупика и изоляции.

Сложилась ситуация, при которой Карабахский процесс стал единственной площадкой для сообщения с внешним миром не только России, но и Азербайджана.

Для этого нужно было согласие Саркисяна, у которого не было ни одной причины для участия во встрече, пока не выполнены выдвинутые год назад условия. Данная позиция Армении была признана международным сообществом, и Азербайджан оказался не только в военном, но и политическом тупике.

На этом фоне возникает вопрос, зачем Серж Саркисян принял участие во встрече и кто его «убедил». Тезис Алиева о том, что его убедила некая европейская структура, звучит довольно неубедительно. Могли ли европейцы пойти на такой шаг, чтобы застраховаться от провокаций Баку и Москвы до подписания соглашения? Однако, такая мотивация выглядит сомнительной.

Сержа Саркисяна могла вынудить Россия, которая пользуется нынешним положением Азербайджана, чтобы вступить с ним в сделку. Азербайджан сейчас в состоянии изгоя, и Москва может пойти на сделку с ним, решая свои задачи, которые скоро проявятся. Таким образом Москва может добиться нивелирования нежелательной для нее венской повестки и отказа от подписания соглашения Армения-ЕС.