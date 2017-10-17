«Кристально» политическое соглашение Армении с ЕС

Соглашение Армении с ЕС, «благодаря» ЕАЭС, полностью лишилось экономической компоненты и стало «кристально» политическим.

ЕАЭС, напротив, называет себя экономическим союзом, настаивая на создании единого рынка труда, рабочей силы и услуг. Члены ЕАЭС усиленно избегают политизации союза.

Политологи так и не смогли определить, политика определяет экономику или наоборот? Например, руководитель фракции АРФД в парламенте Армении Армен Рустамян в ходе обсуждений инициативы о выходе Армении из ЕАЭС напрямую задал вопрос: «Вы что, хотите изменения внешнеполитической ориентации Армении?».

То есть, выход из экономического союза автоматически означает смену политической ориентации. А что будет означать подписание политического соглашения с ЕС? Приведет ли это к экономической интеграции?

Примечательно, что изменения «внешнеполитической ориентации» Армении особенно боятся в соседнем Азербайджане. В Баку не скрывали радости, когда парламент Армении отклонил инициативу о выходе из ЕАЭС. И сейчас, когда Армения готовится подписать соглашение с ЕС, есть сведения, что Азербайджан работает с некоторыми странами ЕС, чтобы те «не успели» перевести текст соглашения на свои языки. В этом случае подписание соглашения может быть отложено.

Желание Азербайджана видеть Армению в составе ЕАЭС, без соглашения с ЕС, вполне понятно. В рамках ЕАЭС Азербайджан, не будучи его членом, может манипулировать Арменией. Например, при вступлении Армении в ЕАЭС президент Казахстана Назарбаев зачитал письмо Ильхама Алиева, в котором тот предостерегал о карабахской проблеме.

За пару месяцев до вероятного подписания соглашения Армении с ЕС Алиев попытался манипулировать тем же вопросом с Брюсселем. Алиев шантажировал Европу выходом из Совета Европы, если в итоговом документе Брюссельского саммита не будет упоминания о территориальной целостности Азербайджана – наряду с Украиной, Молдовой и Грузией.

В ответ Еврокомиссия опубликовала текст соглашения с Арменией, в котором нет упоминания о территориальной целостности, а урегулирование карабахской проблемы связывается с Заключительным хельсинкским актом, одним из принципов которого является самоопределение наций.

Фактически, Еврокомиссия решила вывести карабахскую проблему из отношений ЕС с Арменией. Это указывает на важность, которую Брюссель придает политическим отношениям с Арменией – без экономики.

С Азербайджаном это вряд ли получится – Азербайджан настаивает на своей территориальной целостности, в которую Баку включает Карабах. ЕС вряд ли согласится подписать с Азербайджаном документ, в который будет включен и Карабах. В этом случае под вопросом окажется соглашение с Арменией.

Примечательно, что в ЕАЭС тоже решили «шантажировать» Азербайджан Арменией – советник Путина Сергей Глазьев заявил в Ереване, что для вступления Азербайджана в ЕАЭС нужно будет согласие Армении. Это вызвало недоумение в Баку.