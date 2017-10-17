На своей страничке в Фейсбук помощник президента Азербайджана Новруз Мамедов разразился обвинениями в адрес Сержа Саркисяна после встречи в Женеве. Не исключается, что тем самым Азербайджан пытается дезавуировать достигнутые соглашения.

Новруз Мамедов напомнил, что президенты договорились не сообщать детали встречи общественности, а Серж Саркисян, якобы, нарушил договоренность.

Напомним, что в своем слове в посольстве Армении после встречи Серж Саркисян сказал: «Несколько минут назад завершилась встреча с президентом Азербайджана: каких-либо, так сказать, конкретных договоренностей не достигнуто по путям урегулирования. Но мы договорились предпринять меры по снижению напряженности, чтобы избежать жертв. Должен сказать, и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы. Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он хорошо понимает всю сложность проблемы, я, естественно, тоже, но проблема такова, что простых решений быть не может. Но я хочу, чтобы все были уверены – мы не видим решения, которое в какой-то мере может угрожать безопасности Карабаха. Единственным для нас решением является Карабах вне Азербайджана. Параллельно мы будем развивать Армению, экономически ее укрепляя».

Мамедов оспаривает в своем посте только одно высказывание Саркисяна – насчет Карабаха. Он пишет, что Карабах был и будет неотъемлемой частью Азербайджана.

Примечательно, однако, что Мамедов не обвиняет Саркисяна во лжи, а говорит, что тот раскрыл договоренности. Значит ли это, что по поводу статуса Карабаха Саркисян и Алиев договорились, и Серж Саркисян раскрыл то, о чем говорилось на встрече? Согласился ли Алиев, что Карабах должен быть вне Азербайджана?

Однако Серж Саркисян, помимо принадлежности Карабаха, заявил также о мерах по снижению напряженности. Значит ли пост Мамедова, что Алиев хотел скрыть от своего общества согласие по этому поводу? Что имелось в виду под мерами по снижению напряженности? Только ли «честное слово» Алиева не стрелять, или руководитель Азербайджана согласился с размещением неких международных механизмов?

Как правило, после каждой встречи президентов Армении и Азербайджана одна из сторон делает заявления или предпринимает шаги, которые сводят на «нет» достигнутые договоренности. Однако, женевская встреча имеет свои особенности.

Встречу в Женеве некоторые эксперты называют последней в формате «Саркисян-Алиев», так как через несколько месяцев Саркисян покинет должность президента, а в Азербайджане начнется предвыборная кампания. Очевидно, что в переговорном процессе наступает пауза перед новым форматом, и на встрече в Женеве президенты должны были договориться о том, чтобы пауза была мирной и конструктивной. Алиев, судя по всему, согласился. Но, видимо, он боится сообщить об этом своему обществу.