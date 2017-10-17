Как армянская власть привела Гейдара Алиева к власти и сейчас удерживает его сына

Гейдар Алиев вернулся к власти в Азербайджане в 1993 году, когда страна была на грани развала в результате наступательных действий армянских войск и межклановых распрей. В «международном процессе» по приведению Алиева к власти прямо или косвенно приняла участие армянская сторона.

Алиев сразу же остановил войну. Но это была сложная задача – азербайджанский народ надеялся с помощью Алиеве вернуть Арцах. Примечательно, что тогда в Армении стали шушукаться о том, что с возвращением Алиева вернут и «освобожденные территории». Это оказало негативное психологическое давление на общественные и военно-политические круги.

Эту задачу Алиев решил посредством мясорубки в прямом смысле этого слова, особенно, в Хорадизе, где Азербайджан понес, пожалуй, больше потерь, чем за всю предыдущую войну. Наверное, азербайджанский народ только так мог смириться с прекращением военных действий.

Потом было заключено соглашение о перемирии, о котором в различных кругах Армении имеются различные мнения. Кое-кто, в частности, представители властных кругов, считают, что продолжать войну уже было невозможно, армия была истощена, а оппозиция утверждает, что в ходе войны армянские силы укрепились еще больше, и нужно было продолжать военные действия вплоть до принуждения Азербайджана к подписанию мирного договора.

Жизнь показала, что соглашение о перемирии, которое, кстати, до сих пор является единственным документом, под которым стоят подписи Армении, Азербайджана и Арцаха, так и не решило задачу урегулировния. Более того, с тех пор власти Армении и Арцаха успели подписать целый ряд документов, которыми фактически были признаны права Азербайджана. Проблема стала рассматриваться в контексте территориальной целостности Азербайджанаи «права на войну».

Эта ситуация продолжалась два десятилетия и взорвалась в апреле прошлого года, когда Азербайджан реализовал «право на войну». Азербайджану удалось получить ряд территорий, но при этом он оказался в политическом тупике. Военные действия были приостановлены в крайне противоречивых условиях, когда даже верховный главнокомандующий Серж Саркисян заявил, что был не в курсе встречи в Москве начальников Генштабов ВС Армении и Азербайджана, которые и заключили перемирие. Он также заявил, что не имеет смысла возвращать утерянные территории.

После Апреля вновь прозвучали мнения о том, что война была остановлена в момент, когда армянские силы готовы были к контрнаступлению.

Армения получила шанс выбраться из невыгодного двадцатилетнего статус-кво и логики «переговорного процесса». Армянская сторона выступила в связи с этим с заявлением, но оно потом было предано забвению. После встречи в Вене вновь стали говорить о возврате к переговорам, Азербайджан в свою очередь заявил, что не подписал венский документ и продолжит переговоры без предусловий Армении.

Карабахской проблемы как «предмета переговоров» нет, под этим предлогом обсуждаются и решаются совершенно иные задачи – начиная с армяно-азербайджанских проблем и кончая более обширными проблемами. Вчерашняя встреча в Женеве – тому свидетельство, и мнения о том, что Алиев и Саркисян посто обсуждали свое будущее, не так далеки от действительности.

Алиеву нужно остаться «на коне», показать, что он вынудил Армению вернуться к переговорам без предусловий. Власти Армении «поняли» Алиева, при условии, что он не будет стрелять. Алиев понимает это, сказал Серж Саркисян.