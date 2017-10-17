Что произошло в Женеве: Саркисян и Алиев договорились

После встречи с Ильхамом Алиевым Серж Саркисян поговорил в посольстве Армении в Женеве с представителями армянской общины и рассказал об итогах встречи.

В своем слове он сказал: «Мы договорились предпринять меры по снижению эскалации, чтобы на передовой не было жертв».

«Несколько минут назад завершилась встреча с президентом Азербайджана: каких-либо, так сказать, конкретных договоренностей не достигнуто по путям урегулирования. Но мы договорились предпринять меры по снижению напряженности, чтобы избежать жертв. Должен сказать, и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы. Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он хорошо понимает всю сложность проблемы, я, естественно, тоже, но проблема такова, что простых решений быть не может. Но я хочу, чтобы все были уверены – мы не видим решения, которое в какой-то мере может угрожать безопасности Карабаха. Единственным для нас решением является Карабах вне Азербайджана. Параллельно мы будем развивать Армению, экономически ее укрепляя», сказал Серж Саркисян.

Встречи Саркисян-Алиев, по сути, уже давно не имеют отношения к карабахскому урегулировнию. Смысл этих встреч в «переговорном процессе» давно подвержен более широким геополитическим задачам, хотя Армен Ашотян отрицает, что карабахская проблема геополитическая по сути. Это было бы неплохо, но тогда Армения занималась бы не обсуждением каких-то вариантов, а политикой по реализации права народа Арцаха на самоопределение.

Армения в 1990-х подписала ряд документов, которыми, фактически, признала территориальную целостность Азербайджана и, исходя из этого, его право на войну, на что постоянно ссылается режим Алиева. Переговорный процесс постепенно превратился в площадку для геополитических разборок, где карабахская проблема была всего лишь поводом.

Развязкой этой логики стала Апрельская война. Она полностью трансформировала ситуацию, чем попыталась воспользоваться армянская сторона и перевести проблему в плоскость права на самоопределение. Посредники по сути признали это обстоятельство, которое отразилось в Венском документе.

После Вены произошел ряд обстоятельств, которые еще больше укрепили позицию армянской стороны.

В свою очередь, Азербайджан и Россия пытались все это время выбраться из постапрельского тупика, в первую очередь нивелируя венскую повестку. Армения настаивала на признании права Арцаха на самоопределение и размещении механизмов мониторинга. Азербайджан выступал против и продолжал угрожать войной, если армянские силы не будут выведены из Арцаха.

До встречи Саркисян-Алиев Баку по различным каналам стал заявлять о том, что армянская сторона отступила от своих предусловий, и переговоры продолжатся без них. До встречи об этом заявил и сам Алиев, и хотя Серж Саркисян дал на это жесткий ответ, отрицая сказанное, но он все же выразил готовность встретиться и «создать условия для переговоров».

Многие в те дни задавались вопросом, зачем президенту Армении участвовать во встрече, если до этого говорили, что встреча без венской повестки не имеет смысла. Тем более, что эту же повестку выдвигали и посредники.

Алиеву встреча нужна была для того, чтобы продемонстрировать свобственному обществу «дипломатическую победу» и способность выбраться из тупика. Но зачем нужна была встреча армянской стороне?

Серж Саркисян прав, говоря о том, что конкретных договоренностей по урегулированию нет. Видимо, нет согласия между сопредседателями, и нужно было встретиться, чтобы обсудить проблемы.

Швейцария в этом смысле удобная площадка – благодаря объявленному нейтралитету. России встреча могла понадобиться для того, чтобы продать Азербайджану согласие Сержа Саркисяна участвовать во встрече. Россия поставила оружие Армении, и возможно, это и стало ценой согласия Сержа Саркисяна. Кроме того, России крайне необходимо нивелирование венской повестки, или хотя бы ее реализация по такой схеме, которая сохранила бы присутствие России на Кавказе.

Возможно, другие сопредседатели решали другие задачи, например, получить обязательство Алиева не стрелять.

На этом фоне, для обеспечения очередного раунда «имитации», Алиев и Саркисян, сидя в сени дерева, договорились, судя по всему, что армянская сторона не будет особо говорить о венской повестке, а Азербайджан не будет стрелять на границе.

Как долго будет действовать эта договоренность, сложно сказать, тем более, в случае с Азербайджаном. Вопрос в том, не приведет ли эта договоренность к ослаблению армянских позиций, обретенных ценой сотен жизней и утерянных гектаров в ходе Апрельской войны.