Китай заявил, что готов к большему. К чему готова Армения?

Представитель МИД Китая Лиу Бен, отвечая в ходе брифинга в Пекине на вопрос Арменпресс, заявил, что Армения является одним и приоритетов внешней политики Китая.

Это не просто дипломатическая риторика, а проявление прагматичной политики, свидетельством чему является то, что пару недель назад в Ереване был заложен фундамент нового китайского посольства, которое станет вторым по размерам в Евразии – после России.

Это не признак «гигантомании» - китайцы всегда отличались рациональным распределением своих сил и ресурсов. Крупное посольство предполагает расширение функциональности, которая исходит из политической целесообразности.

Армения не рассматривается в китайской политике как сугубо государство, она рассматривается в региональном контексте, включая не только Кавказ, но и Турцию, Восток.

На Кавказе Армения вот уже два десятилетия является хребтом нового регионального статус-кво, на котором выстраивается обновляющаяся система безопасности региона.

Армения не может не быть приоритетом для субъектов, которые участвуют в выстраивании систем безопасности. И в этом смысле прозвучавшие заявления можно считать важными сигналами. Тем более, что армянский фактор важен и в смысле отношений Китая и Турции, которые в Центральной Азии и на Ближнем Востоке рассматриваются как конкуренты.

Не стоит даже упоминать, как важно для Пекина иметь дело с суверенной Арменией. С другой стороны, интерес Китая к Армении также является ресурсом суверенитета.

Примечательно, что сотрудничество Армении с Китаем раздражает Россию, хотя против этого Москве сложно проводить антипиар.

Китай, кстати, немало инвестирует и в соседнюю Грузию, наращивая там свое экономическое присутствие. С сугубо экономической точки зрения Грузия, конечно, более привлекательная страна, особенно, в смысле коммуникаций.

В Тбилиси Китай строит самый крупный в регионе торговый центр, а в Ереване – самое крупное посольство. Сложно проводить политику в регионе как без признания Армении политическим приоритетом – как стража безопасности, так и рассмотрения армяно-грузинского логистического хребта, альтернативой которому являются турецко-азербайджанские коммуникации. Тот, кто не способствует формированию армяно-грузинской линии, поддерживает и сохраняет турецко-азербайджанскую линию.

Китай явно не желает «спасения» этой линии, и в этом смысле фомируется определенная платфрома для взаимопонимания – США, НАТО, ЕС, Китай и Иран также рассматривают перспективы развития армяно-грузинской линии, обеспечивающей безопасность и экономическое сотрудничество. На турецко-азербайджанской линии безопасности осталась только российская политика. Причем, Апрельская война продемонстрировала, что если Россия останется на этой линии, ее уход с Кавказа станет неизбежным.