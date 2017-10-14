Ахалкалак-Карс: помешает ли Баку армянам в Грузии

Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал вероятность использования Арменией железной дороги Баку-Ахалкалак-Карс, открытие которой состоится 30 октября в Баку.

Как известно, на открытие приедет президент Турции Эрдоган, и Азербайджан, который больше всех инвестировал в эту дорогу, представляет ее открытие как свою дипломатическую победу.

Хикмет Гаджиев заявил, что Армения сможет воспользоваться этой дорогой и другими региональными проектами после того, «как выведет свои войска с оккупированных территорий». Напомним, что Азербайджан и Турция не скрывали, что строят дорогу в обход Армении.

Вопрос Гаджиеву был задан после того, как Lragir.am попытался выяснить, есть ли у Грузии механизмы, которые позволят запретить армянским грузам пользоваться дорогой Ахалкалак-Карс. Грузинские официальные лица наличие таких механизмов отрицали.

Армянские железные дороги имеют выход к грузинской сети, дорога Ахалкалак-Карс по своим параметрам не отличается от других грузинских ветвей, а это значит, что Грузии придется принять политическое решение о запрете армянским грузам пользоваться дорогой Ахалкалак-Карс.

Фактически, Баку пытается в очередной раз подставить грузинское руководство, которое подписало с ЕС соглашение об Ассоциации, включающее в себя также положение об открытости региональных коммуникаций.

Баку недавно уже крупно подставил Тбилиси, задержав в столице Грузии оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Тбилиси так до сих пор и не разъяснил, было ли это сделано при согласии силовых ведомств Грузии, или азербайджанские силы могут беспрепятственно украсть человека в центре Тбилиси и перевезти его через границу.

Сейчас Баку ставит Тбилиси в неудобное положение снова: заявят ли в Грузии, что для пользования дорогой Ахалкалак-Карс Армения должна «вывести войска»?

Буквально в прошлом месяце Грузия с честью вышла из подобной ситуации, когда после встречи глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции Анкара дала утечку о том, что на заседании Генассамблеи ООН три страны выступят с единой позицией о территориальной целостности. Однако в Генассамблее Грузия сделал отдельное заявление, касающееся только ее конфликтов, но не территориальной целостности Азербайджана.

Это произошло после того, как глава МИД Грузии прибыл в Ереван и имел с армянским руководством обоюдовыгодную беседу. После этого визита посол Грузии в Армении созвал брифинг, на котором представил последствия российской оккупации в Абхазии и Южной Осетии. А в Армению прибыл министр культуры Грузии, который посетил церкви, считающиеся грузинскими, и заявил о намерении их реставрировать.

До сих пор армяно-грузинские отношения удавалось регулировать на основе взаимоуважения. 30 октября в Баку Грузии придется пройти еще один тест.