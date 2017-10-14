Опубликование текста соглашения Армения-ЕС до встречи Саркисян-Алиев

Еврокомиссия, а за ней и МИД Армении опубликовали парафированный текст Рамочного соглашения между Арменией и ЕС, которое должно быть подписано 24 ноября на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

Примечательно, что тест был опубликован в тот же день, когда стало известно о встрече президентов Армении и Азербайджана в Женеве 16 октября.

На первый взгляд два этих события мало связаны между собой. Но стоит вспомнить, как несколько дней назад в Баку находились представители Евросоюза, которым Алиев буквально угрожал выходом из Совета Европы, если ЕС и впредь будет игнорировать территориальную целостность Азербайджана и открыто поддерживать Армению.

Алиев решился на открытый шантаж, и теперь, когда он дал согласие на встречу с Саркисяном, Евросоюз опубликовал текст соглашения с Арменией, тем самым ответив Алиеву. Тест соглашения свидетельствует о том, что позиция ЕС осталась неизменной, и шантаж Алиева был неуместен.

С другой стороны, публикуя текст, Евросоюз пытается оградить Ереван от антиевропейской пропаганды и вероятных провокаций на «антироссийской» ноте, которые не исключаются с целью срыва соглашения.

Таким образом, опубликовав текст соглашения, ЕС и Армения провели «операцию по совместному сдерживанию», которая в значительной мере ограничила как пространство для маневра Алиева, так и шансы пророссийских сил по давлению на Армению.

В конце концов, на встрече Саркисян-Алиев будет обсуждаться не Арцахская проблема. На столе переговоров – проблема сообщения Европы с евразийским пространством: евразийским прологом были саммиты ЕАЭС и СНГ в Сочи, а европейским – опубликование текста соглашения ЕС-Армения.

В Женеве будет дан старт нового процесса, Саркисян-Алиев больше не будет форматом урегулирования, а станет его кодовым названием.