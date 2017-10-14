кому принадлежит Республика Армения?

В Ереване 18-20 сентября состоялась Шестая Всеармянская конференция Армения-Диаспора: «Взаимное доверие, единство и ответственность». Форум собрал более 1800 участников из 71 страны, большие делегации прибыли из России, США, Аргентины, Канады, Франции, Ливана, Сирии, Ирана, Турции и Грузии.

Атмосфера форума еще раз подтвердила тот факт, что армянский народ до сих пор не до конца разобрался в сути своих политических проблем. В первую очередь - не разобрался в причинах продолжающихся национальных неурядиц, не исчерпывающихся несмотря на существование армянского государства уже более четверти столетия. Само название форума - «Взаимное доверие, единство и ответственность» - является ярким свидетельством указанного обстоятельства. Все понимают, что нет доверия, нет единства, нет ответственности. И у каждого есть свои объяснения на этот счет, многие из которых кажутся убедительными, но и по объяснениям нет единства мнений. И не может быть такого единства мнений - каждый участник форума живет в своем мире, поскольку каждый имеет свое видение мира армянских проблем. И уже не столь важен тот факт, что все имеют различные цели и разные мотивы участия в форуме. Даже при единых целях мало что могло изменить атмосферу форума.

Армянская государственность интересует всех, но цель и суть такого интереса не прозрачны. Более того, не ясно, в чем усматриваются технологии и ресурсы реализации такого интереса. Понятно, что при таких обстоятельствах обсуждение тем развития экономики Армении, региональные вызовы, проблемы национальной безопасности, внешнеполитической повестки, вопросы по устранению последствий Геноцида армян в Османской империи 1915г., проблемы сохранения армянской идентичности (что было сделано на 16 заседаниях) - мало к чему могли привести. Не с того конца ведется поиск желаемого.

Начало поиска лежит в ином месте: необходимо выйти из мира мифологии и войти в мир универсальных технологий регулирования человеческих взаимоотношений и технологий реализации национальных целей. Нужно хотя бы задаться вопросом: как народы мира находят пути достижения доверия и ответственности? Задав такой вопрос и найдя ответ на него, можно будет понять, каким образом достигается единство. А здесь нет никаких секретов: человеческий мир устроен на принципе гармонизации прав и ответственности. Где нет разговоров о праве - там нет ответственности и доверия.

Кто-нибудь произнес на форуме слово "Право"? Если и произнес, мало кто серьезно отнесся к этому слову. Отсюда и начинаются нескончаемые внутринациональные разногласия и неурядицы. Возможно, нелегко понять суть данного утверждения, которое, на первый взгляд, кажется непринципиальным. Но при желании можно шаг за шагом разобраться в этом "начале начал" любой национальной стратегии. Нет ничего зазорного в том, чтобы оторваться от мира укоренившихся в сознании армян крепких убеждений, заподозрив, что эти убеждения могут быть ложными и являться причинами перманентных национальных неудач.

Разговор на эту тему не может быть коротким. Для начала посмотрим, как народ Республики Армении в начале 1990-х годов воспринимал пути построения своего государства. Уже попытка разобраться в этом вопросе раскроет причину того, почему спустя 26 лет мы топчемся перед проблемой достижения единства, доверия и ответственности. Предварительно отметим, что армяне – народ, подвергнувшийся национальной катастрофе в начале двадцатого века, что предопределило мировосприятие последующих поколений. Это обстоятельство крайне важно для последующих рассуждений. По крайней мере, бессмысленно отрицать, что Армения подошла к порогу своей независимости с наличием тяжелого груза исторических проблем. При этом, значительную роль обрел груз психологических проблем, определивший мировосприятие поколения, которому суждено было выйти на путь строительства независимого государства.

Реалии таковы, что с первых дней возникновения независимой государственности в Армении ставка политической элиты страны была сделана на максимальное отмежевание от исторических проблем и игнорирование значимости фактора этих проблем в деле становления политики новообразованной Республики Армения. Считалось, что курс на строительство независимой Республики Армения не может быть увязан с доставшимися от истории проблемами общенационального значения – какая-либо стратегическая значимость в этих проблемах не усматривалась. Казалось, что стратегическая проблема Республики Армении идентична проблемам первой армянской республики 1918-20 годов, и мы имеем лишь одну задачу: "не повторять ошибки прошлого" и достигнуть согласия с Турцией любой ценой. При этом, имеющиеся оценки "ошибок прошлого" не подвергались никакому сомнению. Предполагалось, что достаточно вывести проблему Геноцида из государственной политики, а также юридически отмежеваться от проблемы Нагорного Карабаха, и стратегическая задача (нормализация отношений с Турцией) будет решена.

Однако, смысл начавшихся в мире с середины 1980-х годов глобальных политических перемен не был осознан. Новая политическая элита Армении оказалась в сетях мышления периода "холодной войны", замешанного на факторе "страха перед историей". В итоге, изначально прочно завязавшиеся на стратегических линиях геополитики ключевые армянские проблемы (проблема Карабаха и проблема Геноцида) вышли за рамки способностей и возможностей руководства Республики Армения не только контролировать их, но и оказывать на них минимальное влияние.Соответственно, во времени внутреннее состояние Республики Армения подверглось экспансии этих внешних факторов. Политическая власть в Армении, общество, а также внешняя политика оказались под значительным контролем и в заложниках внешних армянских проблем и манипулирующих этими проблемами внешних инстанций.

Это обстоятельство привело к зарождению в среде руководства Армении очередного спорного вывода: проблемы общенационального характера начали усматриваться в качестве стратегической преграды на пути государственного строительства. Время показало, что реальным следствием такой оценки стало то, что с момента возникновения независимой Республики Армения ее руководство стало распространять свою власть на все точки и все национальные источники, являющиеся ресурсными базами для факторов внешнего давления на Армению.

Деление представителей диаспоры на своих и чужих, бессмысленная изоляция партии Дашнакцутюн, изоляция избранной власти в Нагорном Карабахе - основные факты этой политики. Целью такой политической экспансии было (и до сих пор продолжает оставаться) установление жесткого контроля над этими ресурсными базами в форме политики сдерживания. Казалось, что такое возможно, и это может быть эффективным механизмом защиты свободы Республики Армения.

Но события в стране и мире развивались по своей собственной логике. Сегодня уже можно констатировать, что национально-политические реалии разрозненного армянского народа изначально пришли в резкое противоречие с принятой политической концепцией властей Республики Армения, а также – с принятыми правовыми рамками Республики Армения (ее реальным политико-правовым статусом). Философия игнорирования стратегического смысла армянских проблем на фоне радикального пересмотра мирового порядка на деле, наоборот, стимулировала рост влияния этих проблем как в мировой политике, так и в качестве фактора влияния на Республику Армения. С 1998 года эта философия привела к обрушению политической системы Республики Армении и полному подчинению страны внешним факторам. Последовательно утвердился процесс захвата власти в Армении карабахской военно-политической структурой, экспансии международной проблемы признания Геноцида в армяно-турецких отношениях, полное военное подчинение Республики Армения российскому фактору, а также подпадание системы безопасности и внешней политики под диктат триумвирата США-Россия-Франция (в рамках Минского процесса). Степень недружелюбности отношений к Армении Турции и Азербайджана резко повысилась.

Поляризовалось и общество внутри страны, где в итоге установился криминально-олигархический режим, стимулирующий зависимость страны от внешних покровителей этого режима. Общество страны было и остается вне возможностей влияния на судьбу своего государства. Начавшийся с начала 1990-х годов отток населения из Армении не прекращается. Это обстоятельство стало фактором истощения внутренних ресурсов, а также новым фактором изменения качества внешних для Армении проблем. Армянская диаспора начала обретать новые качества и выражать новые интересы в вопросе участия в политической жизни Республики Армения и в вопросе Нагорного Карабаха. Разногласия между диаспорой и властями Республики Армения только углубляются. Намечается все больше споров о произвольно заявляемых претензиях, чем о правах и ответственности.

Ясно одно, что необходим радикальный пересмотр всего комплекса оценок и бытующих к армянской государственности подходов. Необходимо найти новую схему правовых рамок стратегически оправданного самоопределения Республики Армения. В полном соответствии с этим – найти границу, различающую проблемы Республика Армения от общеармянских проблем стратегического значения. И наконец, найти механизмы размежевания этих проблем в конкретной правовой практике и политике. То есть – найти механизм освобождения Республики Армения от груза этих проблем. Одновременно, следует признать, что общеармянские проблемы стратегического значения должны быть выведены в разряд особых проблем, право на решение которых не является эксклюзивным правом Республики Армения. Эти проблемы должны решаться в полном соответствии с правами и обязанностями отдельных частей армянского народа.

В дальнейшем изложении мы поговорим сути и возможностях такого пересмотра. Должно быть понятным, что сохранение нынешних порядков в стране и ее нынешнего международного положения является объективной угрозой нашей национальной безопасности. Укоренение в стране конституционного порядка, а также изменение политико-правового статуса Республики Армения – требование национальной безопасности.

Где аккумулируются проблемы и в чем состоит смысл необходимых изменений?

А. Правовая размытость основ государства вкупе с парализованностью главного демократического института - выборного механизма формирования национальной власти - являются главным препятствием на пути установления законных порядков и системы правосудия в Армении. Следствием отсутствия указанного демократического института является перманентная узурпация государственной власти и полное сращение власти и бизнеса. Конституция Армении превращена правящим режимом в специфический механизм легализации беззакония и в механизм незаконного притеснения активности граждан.

Б. Ненормированные отношения с армянской диаспорой и Нагорно-Карабахской республикой создают неограниченные возможности применения теневых механизмов для подавления прав как граждан Армении, так и армян всего мира. Одновременно, любые беззакония властей Армении находят оправдания в факторе диаспоры и Нагорного Карабаха. Армянские проблемы все более превращаются в действенные механизмы международной политики, воздействовать на которые Республика Армения не в состоянии. Внешняя политика страны все более теряет политико-правовую базу для эффективного отстаивания национальных интересов Республики Армения.

В. Деятельность правящего режима и действующих в стране политических партий в условиях парализованности механизма выборов стимулирует поиск покровителей вне страны. Это обстоятельство подрывает суверенитет государства и содействует росту зависимости от внешних сил. Политическая система страны все больше отдаляется от общества, не будучи способной отражать ожидания общества. Страна входит в состояние бессилия перед внешней экспансией различных факторов.

Вот эти проблемы и предстоит решить. Для этого предстоит определиться по двум аспектам:

А. Признать, деструктивный характер и отвергнуть укоренившийся в политической жизни принцип игнорирования стратегической важности проблем общенационального значения, признать также, что экспансия этих проблем по отношению к Республике Армения связана с политикой целенаправленного подавления и девальвации источников этих проблем со стороны официальных властей Республики Армения. Также признать, что недопустимо сохранение механизмов функционирования действующего в Армении олигархического режима и правовых механизмов, размывающих конституционные основы Республики Армения, поскольку в этом усматривается посягательство на права граждан Армении, а также угроза безопасности Республики Армения;

Б. Принять стратегический принцип урегулирования отношений Республики Армения с

внешними армянскими инстанциями, состоящий в разделении. Общенациональные проблемы стратегического значения должны быть выведены в разряд особых проблем, право на решение которых не является эксклюзивным правом Республики Армения. Эти проблемы должны решаться в полном соответствии с правами и обязанностями отдельных частей армянского народа посредством выведения их на арену общенационального координационного органа. Вооружение указанным принципом может создать основы появления

Предположим, осознали и признали. Возможно ли добиться этого? И обратное: признать, что все поднятые в этой статье проблемы неактуальны, и проблемы армянской государственности находятся совсем в ином месте.

Вот здесь пора поразмыслить по теме: что есть в политическом отношении армянская диаспора и карабахская проблема для Республики Армения, и что есть Республика Армения для Арцаха и диаспоры? При этом следует оговориться сразу: ответы типа "головная боль для друг для друга" или "надежда и чаяния армянского народа" отвергаются изначально. Отвергается также мнение о том, что "все и так ясно": было бы ясно - не было бы нынешних перманентных национальных неурядиц.

На наш взгляд, попытка внесения ясности в поднятые вопросы может быть удачной, если в познавательную методологию ввести понятие "мир армянских политических проблем". Такой мир как политический феномен объективно существует, поскольку существуют как политические намерения армян во всем мире, так и международно признанные армянские проблемы. Другое дело, что к этому обстоятельству проявляется противоречивое отношение со стороны самих армян. Но от этого острота проблемы не снимается. Более того, проявляется нескрываемый антагонизм по отношению к позициям и действиям различных субъектов "мира армянских проблем". Для внесения ясности в обсуждаемую тему необходима хотя бы единая этика дискуссий.

Поговорим об этом подробнее.

Этническое сообщество, где бы ни проживали его члены, является единой взаимозависимой системой. При этом совершенно не важно, желают ли члены сообщества принимать какое-либо участие в общенациональных делах - главное, что их такими считают другие. В условиях, когда часть членов сообщества формулирует ту или иную политическую проблему и проявляет активность с целью решения этой проблемы, все остальные члены этого сообщества поневоле ощущают на себе влияние этой активности. Такое влияние проявляется посредством отношения со стороны других народов и международных инстанций.

Чаще всего члены сообщества чувствуют на себе ответственность за намерения и действия своих сородичей, если даже первые никоим образом не сопричастны к действиям последних. Если уровень претензий внешних сил приводит к ущемлению прав не сопричастных членов сообщества, внутри этнического сообщества возникают взаимные претензии его членов.

А в случае, если речь идет о серьезных политических проектах отдельных частей сообщества (скажем, о планах формирования независимого государства), взаимные претензии членов сообщества могут дойти до внутриэтнического антагонизма. Ярким примером является имевшее место противостояние армянской диаспоры планам руководства Республики Армения нормализовать отношения с Турцией в 2009 году. Еще более отчетливо подобные противоречия наблюдались в различные периоды борьбы за освобождение Арцаха. В частности, значительная часть граждан и политиков Армении усматривала в этой борьбе причины своих внутренних неурядиц и преграду на пути государственного строительства. Нет уже нужды специально подчеркивать трагедию армян Азербайджана, подвергшихся погромам и гонениям в 1980-нач. 90-х годов.

Примеры, когда в действиях одних частей этноса другая часть этого же сообщества усматривала угрозы своему благополучию и безопасности, можно привести и из далекой истории, и из жизни других народов. Важным выводом здесь является то, что разобщенность и несопричастность людей к намерениям и действиям своих соплеменников не гарантируют им "сепаратного" благополучия и спокойствия. Это исходит из логики международных отношений и это не подвластно изменить никому. Даже попытки демонстративно отказаться от своей этнической принадлежности не создают гарантий спокойной жизни.

Исходя из сказанного, выдвинутое нами понятие "мир армянских политических проблем" не является надуманным понятием и зависит не только от нас. Точно так же, как, к примеру, антисемитизм как мировой феномен не зависит от воли евреев. Соответственно, есть императив характеристики этого "мира" и нахождения путей решения этих проблем в соответствии со своими интересами. В противном случае эти проблемы будут решать другие за счет армянского народа.

Здесь и становится понятен смысл предложенного нами принципа разделения прав и ответственности каждого члена сообщества армян в рамках "мира армянских политических проблем". Принципа, позволяющего проводить регуляцию происходящих с нами, не совсем по нашей воле, процессов. Без укоренения такого принципа взаимоотношений любые разговоры о "национальном единстве" не только бессмысленны, но и деструктивны. Понятие единство целесообразно заменить на понятие сотрудничество по интересам. Поскольку факт строительства независимого государства в Армении не только соответствует интересам многих армян, но и непосредственно оказывает влияние на их судьбу (в положительном и отрицательном смысле), все желающие могут входить в отношения друг с другом в рамках своих интересов, без намерений создать какое-то всеобщее единство. Для этого необходимо всего лишь определить свои права и ответственность в рамках избранных программ сотрудничества. И совершенно не важно, кто является субъектом взаимоотношений - отдельная личность или организация. Все те, кого интересует армянская государственность, должны понять, что Республика Армения не ответственна за всех в мире армян. И, наоборот, право на решение многих проблем армян не является эксклюзивным правом армянского государства.

В этом смысле широко афишируемая идея о том, что армянская диаспора должна организоваться - эфемерна по своей сути. Эта идея заменяет понятие "право людей" на вымышленное понятие "право народа". Необходимо заложить такие отношения, которые стимулировали бы взаимный интерес разбросанных по всему миру армян. Люди исключительно по своей воле на договорной основе должны участвовать в программах, которые исходят из их интересов, и не иметь каких-либо претензий друг к другу. Права определяют программы, где люди берут на себя ответственность за реализацию этих программ. Если действия одних людей представляют угрозу другим, могут быть сформированы специальные программы совместных действий для отвода таких угроз. Только таким образом можно заложить основы появления. Это может быть лишь началом процесса гармонизации отношений всех заинтересованных миром армянских проблем людей. Если этому научиться, в какой-то момент может появиться и потребность формирования каких-то координирующих структур.

А пока мы можем констатировать лишь одно обстоятельство: Республика Армения продолжает поневоле принадлежать всем тем, от кого объективно зависит существование этого государства и на чью жизнь поневоле влияет армянское государство. Пока что мало кто задается вопросом: кто имеет права на Республику Армения и какие права и ответственность имеет сама Республика Армения? У каждого свое видение этой проблемы, сформированное не сегодняшними реалиями, а историей.

Подобное положение дел сильно затрудняет положение страны, но это объективная реальность, которую невозможно игнорировать. Наоборот, осознание этого обстоятельства может помочь не только откорректировать политико-правовую модель Республики Армения, но и выработать способную нивелировать любые угрозы государству стройную систему национальной безопасности. Систему - способную оградить государство от любой внешней экспансии. Кроме того, можно выработать систему ограничения узурпации государственной власти от посягательств изнутри страны.