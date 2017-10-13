Турция в своей стихии: в регионе назревает ураган

Сегодня – день заключения злополучного Карсского договора, по которому Армения потеряла Карс, Сурмалу, Нахиджеван, Арарат. С тех времен прошло почти 100 лет, но Турция и Азербайджан не могут «переварить» и освоить земли, в которых у них нет корней.

Спустя почти 100 лет в регионе вновь намечается пересмотр границ, и Турция опять оказалась в своей стихии – чрезвычайной ситуации, где «бой без правил». Эта стихия близка степным кочевым народам, которые любят ветер. Эрдоган, наконец, в своей стихии – в регионе назревает ураган, к которому турки привычны как никто другой.

Эрдоган уже на коне – он ввел войска в сирийский Идлиб, грозится не допустить создания Курдистана в Ираке, намеренно портит отношения с США, заявляет о закупках ракет С-400 у России, но одновренно едет в Украину и заявляет о непризнании аннекссии Крыма Россией. Эрдоган порывает связи с ЕС, обвиняет Германию в признании Геноцида армян, но намерен запустить железную дорогу Баку-Карс, которая свяжет Турцию с Южным Кавказом.

Эрдоган может выжить только в этой стихии, ветер уже надувает паруса турецкого флота, который вновь готов к бою.

100 лет были заключены договоры – Лозанский, Московский и Карсский – согласно которым в регионе сложилось нынешнее статус-кво. Первый удар по нему нанес Арцах, изменив начертанные договорами границы и установив новую линию цивилизационной обороны. Второй сокрушительный удар нанес Иракский Курдистан, который провел референдум о независимости.

Новые реалии расшатывают старые договора, и Эрдогану нужен ветер в парусах, чтобы удержаться на поверхности разбушевавшегося моря.