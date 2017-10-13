ЕАЭС и ОДКБ - совсем не сексапил

Саммиты двух главных постсоветских межгосударственных объединений вряд ли порадовали Кремль. Интеграция в СНГ, ЕАЭС и ОДКБ происходит на уровне разве что пустых заявлений, пишет Дойче велле в статье «Кремлевские проекты теряют сексапил».

В Сочи состоялись саммиты СНГ и ЕАЭС, которые действительно не отличались сексапилом. Не подписано ничего важного, а судя по заявлениям Сержа Саркисяна, в этих союзах нет согласия даже по главным вопросам – общему таможенному пространству и сотрудничеству с Китаем и Ираном.

"Это решения не нашего уровня - какие-то заявления и прочее! - взорвался Александр Лукашенко. - Собираемся, делаем вид, что у нас все хорошо, а на самом деле эффективность очень низкая".

В ОДКБ ситуация еще менее сексопильная – некоторые эксперты утверждают, что ОДКБ сейчас используется только для льготных закупок вооружений. Всех такая ситуация, видимо, устраивает, кроме, наверное, Армении. Ереван почему-то пытается выполнять союзнические обязательства и ждет этого же от других.

Председатель парламента Армении Ара Баблоян, который 13 октября в Санкт-Петербурге принял участие в заседании Совета ПА ОДКБ, заявил, что «в дни, когда в Армении проходят учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, от пули, выпущенной с азербайджанской стороны, убит 19-летний военнослужащий Вооруженных Сил Армении».

А вице-спикер Эдуард Шармазанов в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург сказал вице-спикеру Палаты представителей НС Беларуси Болеславу Пирштуку: «Депутаты ОДКБ должны осудить Азербайджан, из-за действий которого гибнут люди».

В Армении в прошлом месяце обсуждали инициативу фракции Елк о выходе из ЕАЭС, и хотя предложение пока не принято, но в ходе обсуждений стало ясно, что в Армении не ждут ничего хорошего от пророссийских блоков и надеются, что они «рассосутся» сами по себе, после первого же испытания.

Такое испытание может наступить 15 октября – в Киргизии президентские выборы, во вмешательстве в которые Бишкек уже обвинил Казахстан. Президент Киргизии Атамбаев обвинил своего казахского коллегу в блокировании границы, в нарушении евразийских правил, в попытках подчинить себе гордых киргизов. 15 октября в Киргизии может быть далеко не мирным, и это может резко изменить ситуацию на всем постсоветском пространстве.

Примечательно, что председательствуют сейчас в ЕАЭС и ОДКБ представители Армении. Есть мнение, что Россия предпочла назначить на эти должности армян, чтобы в случае проблем с другими членами отправлять их разбираться «с армянами». В том числе, с новыми членами.

Например, недавно советник Путина Сергей Глазьев заявил в Ереване, что если Азербайджан намерен вступить в ЕАЭС, то должен преодолеть вето Армении. При этом в Азербайджане говорят, что официального обращения о вступлении в ЕАЭС Баку не давал.

Напомним, что буквально недавно в Баку побывал секретарь Совбеза России Николай Патрушев, который говорил с Алиевым о совместной защите от «новых вызовов» в регионе. Возможно, в качестве такой защиты было предложено членство в ЕАЭС. Если Баку действительно отказался, то заявление Глазьева – попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Мол, вам все равно не удалось бы преодолеть вето Армении. Совсем не сексапил.