Прощальная встреча: Саркисян и Алиев выполнили условие

Стало известно, что Серж Саркисян и Ильхам Алиев встретятся на следующей неделе в Женеве. Об этом после заседания Верховного органа РПА заявил председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян, который сказал, что президент примет участие во встрече, «несмотря на последние заявления руководства Азербайджана».

В «последних заявлениях» президент Азербайджана говорил, что переговоры возобновятся без предусловий Армении, то есть, уступила Армения. Пресс-секретарь президента Армении дал довольно жесткий ответ, и официальный Ереван подтвердил, что на столе – венская повестка. То есть, уступил Азербайджан, который не желает выполнять венские договоренности.

Армянская сторона заявляет также, что Азербайджан всячески пытается избежать венских соглашений, но даже бесплодные переговоры лучше войны.

Однако, если Армения и Азербайджан не намерены отступать, не ясно, о чем будут переговоры. Если Азербайджан действительно пытается решить вопрос силой, то для чего ему переговоры – чтобы получить уступки под угрозой возобновления войны? Если Армения не намерена отступать от самоопределения Арцаха, то зачем она ведет переговоры – чтобы уговорить Азербайджан?

Встреча Саркисяна и Алиева состоится в условиях, когда вопрос территориальной целостности Азербайджана полностью снят из актуальной международной повестки. Это стало очевидно после опубликования заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которое было признанием статус-кво – укрепление нынешней границы, отвод снайперов и полное разминирование.

Фактически, позиции посредников и армянской стороны совпадают, и в этом ситуации Армении нечего делать – ей нужно либо принудить Азербайджан к такому решению, либо вовсе прекратить переговоры.

В этой ситуации многие задаются вопросом, кому нужны переговоры. Армянская сторона говорит, что альтернативой переговорам является война, но это слабый тезис, поскольку сейчас Азербайджан не может самостоятельно принять такое решение. Есть фактор России, но решится ли Москва вновь войти в ту же реку, имея перед собой перспективу окончательного выдавливания с Кавказа?

Армен Ашотян говорит, что Арцахский конфликт имеет геополитический характер. Однако, переговорный процесс двух прежних десятилетий был на деле имитацией, в которой глобальные центры решали свои задачи. Этот период завершился Апрельской войной, за которой должно было последовать признание Арцаха, и процесс уже начался, во всяком случае, венской повесткой и заявлением Госсекретаря США.

Де-юре закрепление ситуации – дело времени, и нужно заполнить это «время». Сейчас вырабатываются новые сценарии имитации, и посредники были бы рады, если стороны сами бы об этом договорились.

Дистанционный диалог Саркисяна и Алиева похож на такое «согласование». У каждого из них свои задачи, но и у геополитических центров есть свои задачи и проблемы друг с другом. В частности, речь о России, из-за которой и затягивается развязка. Хотя заявлением о членстве Азербайджана в ЕАЭС Россия, фактически, «закрыла» и этот вопрос.

О чем будут переговоры, если по чести Карабаха все ясно? Армении все сложнее скрывать правду, которая очевидна – стоит вопрос самоопределения, и все.

Встреча Саркисян-Алиев может стать последней в их нынешней ипостаси.