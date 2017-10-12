Армения ставит точку: встреча Саркисян-Алиев вряд ли состоится

Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя возможность возобновления переговоров по Карабаху, заявил, что на сегодняшний день нет даже намека на возможность прогресса в переговорах.

Он отметил, что темой вероятных переговоров может быть только и только установление мер доверия, но Азербайджан такая повестка не устраивает.

Фактически, Шаварш Кочарян ставит жирную точку на 10-летней истории переговоров в формате Саркисян-Алиев. И хотя он говорит, что Алиеву не удастся избежать встречи, но если в ближайшее время прогресс по переговорам не намечается, то встречи может просто не быть. В апреле 2018 года Серж Саркисян оставит президентский пост, в том же году в Азербайджане состоятся президентские выборы с непредсказуемым пока результатом.

Кроме того, вместе с 10-летним сроком Саркисяна-Алиева завершился и большой исторический период в регионе, где стремительно меняются конфигурации и диспозиции.

Это зафиксировал и Шаварш Кочарян, который отметил, что Баку оказывается под международным давлением по всем параметрам: как по части переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта, так и по части отношения международного сообщества.

Он подчеркнул, что 3-4 года назад в результате лоббирования Азербайджана в Совете Европы принимались проазербайджанские резолюции. Напомним, что вчера ПАСЕ принял сразу две антиазербайджанские резолюции. «То же самое касается провокационных действий Азербайджана, связанных с переговорным процессом», сказал Шаварш Кочарян. Он отметил, что посредники – а это три постоянных - члена Совбеза ООН – сейчас настроены на то, чтобы не допустить войны.

В этих условиях Азербайджан либо может принять условия Армении и посредников и создать атмосферу доверия, то есть зафиксировать нынешние границы и приступить к переговорам (хотя зачем после этого переговоры), либо вовсе отказаться от процесса. Но это может, скорее, привести к международному признанию Арцаха.

На вопрос, каков сейчас предмет переговоров, Шаварш Кочарян ответил, что это создание атмосферы доверия.

Напомним, что вчера президенты Армении и Азербайджана находились в Сочи на саммите СНГ и ЕАЭС, но отдельная встреча между ними не состоялась. Саркисян и Алиев были недавно в Нью-Йорке, и на полях заседания Генассамблеи ООН также не встретились. Более того, в своих выступлениях с трибуны ООН они подтвердили полную противоположность подходов к урегулированию: Армения настаивает на мирном самоопределении, Азербайджан говорит о силовом восстановлении территориальной целостности.

Судя по всему, позиция Армении сейчас совпадает с подходами посредников.

Незадолго до саммита в Сочи Госдепартамент США неожиданно заявил о своих приоритетах в карабахском урегулировании, указав исключительно на разминирование Арцаха, отвод снайперов и размещение механизмов расследования. И ни слова о территориях.

В самом Азербайджане на уровне президента сетуют, что Запад не признает территориальную целостность Азербайджана и не включает карабахский конфликт в один ряд с украинским, молдавским и грузинским.

Видимо, новую диспозицию пришлось признать и Москве, которая в свое время продвигала план Лаврова, предполагающий территориальные уступки. Теперь, видимо, Москва пытается объяснить Алиеву, что придется смириться.