Неудобные вопросы: интеллигенция срывает гламурную маску

Заседания Совета старейшин Еревана становятся для многих его членов невыносимым занятием. Депутаты, в основном, женщины из фракции «Еркир цирани», не пропускают ни одного вопроса повестки, чтобы не задать неудобные вопросы собравшимся. Вчера они спрашивали, за что некоторым лицам мэрия решила предоставить квартиры в Ереване, и почему эти квартиры не передают семьям погибших в войне.

Вопросы вызывают яростную реакцию, особенно, в кругу старейшин от правящей РПА и городской интеллигенции. У многих не «выдерживают нервы», и они срываются на брань, срывая гламурную маску. Пока наиболее «достойно» ведет себя мэр Тарон Маркарян.

Возможно, потому, что он готов к вопросам, а другие никак не могут привыкнуть к тому, что играют шахматы не с собой, и кто-то может сделать неожиданный ход.

Примерно та же ситуация в парламенте Армении, правда, республиканцы там несколько более привыкшие к вопросам, поэтому редко выходят из себя. Но и в парламенте не обходится без нервных срывов – Арташес Гегамян не нашел других аргументов против Никола Пашиняна и решил его лягнуть, в ответ на обвинения в пророссийском лоббинге.

Вопросы в Армении задаются не впервые, и оппозиция, митинги, даже удачные гражданские акции - тоже не новость. Но не всегда задававшиеся гражданским обществом вопросы поддерживались политической оппозицией. Более того, оппозиция явно или тайно старалась сделать так, чтобы гражданский активизм не «политизировался» и «не вмешивался» в ее дела.

Однако, судя по всему, за последний год кардинально изменилась общественно-политическая структура Армении, и гражданский активизм обрел яркую политическую окраску. С улицы неудобные вопросы перемещаются в государственные и муниципальные органы.

Это произошло во многом после того, как многие прежние гражданские активисты в составе тех или иных партий баллотировались в парламент или Советы старейшин. В составе фракции «Елк», например, кое-кто стал депутатом. То же самое можно сказать о фракции «Еркир цирани».

Часть гражданского активизма, которая поддерживалась некоторыми оппозиционными партиями, в одночасье исчезла вместе с этими партиями. Их не видно даже в соцсетях. Наиболее радикальная часть сидит в тюрьме. Но другая часть «политизировалась» и сейчас задает вопросы.

Тем, кто смог пробиться по партийным спискам РПА и других партий в парламент и Совет старейшин, придется привыкать к новой реальности. Они должны быть готовы отвечать на уже звучащие вопросы: правда ли, что премьер строит на Монументе особняк, правда ли, что министр обороны Армении не служил в армии, почему не повышаются пенсии, кто выиграет от того, что в Армении отменят праворульные машины, и почему в Армении подорожало мясо, почему Армения делает все в интересах России.

Придет ли на смену «политизированным» гражданским активистам новое поколение? Если вопросы депутатов не будут поддержаны молодежью, если к ней не присоединится полиция, то Тарон Маркарян и другие найдут способы не отвечать на неудобные вопросы.