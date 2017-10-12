Серж Саркисян подает сигнал тревоги: Армения остается за бортом ЕАЭС

На встрече с президентами стран ЕАЭС Серж Саркисян выступил с речью, которая была не иначе как констатацией того факта, что ЕАЭС как такового не существует. Если и существует, то не по части Армении, несмотря на то, что Ереван остается главным адептом этого союза, добросовестно выполняет все обязательства, даже предлагает стать мостом – то для Европы, то Ирана, то арабского мира.

Речь Сержа Саркисяна констатирует, что в ЕАЭС не просто не ценят эти усилия Армении и не нуждаются в них, но и признают, что Армения мешает им. Это явно видно из того, на чем акцентирует внимание Серж Саркисян – начиная с интеграционных проектов, кончая счет-фактурами, с которыми столкнулась Армения в этом союзе.

А проблем масса, и они усугубляются. Особенно, по части отношений ЕАЭС с другими странами и союзами.

«С удовлетворением отмечаем принципиальное завершение переговоров по торгово-экономическому соглашению ЕАЭС-Китай. Это стало возможным и благодаря накопленному нашими странами опыту двустороннего сотрудничества с Китаем. Считаем, что данный формат взаимодействия должен способствовать развитию сотрудничества всего ЕАЭС, равно как и сотрудничество ЕАЭС по тому или иному направлению должно обогащать двусторонние отношения наших стран.

Считаем, что создание единого евроазиатского торгово-экономического пространства и транспортного коридора возможно посредством реализации крупных инфраструктурных проектов, объединяющих ЕАЭС с инициативой «Один пояс, один путь», с вовлечением всех стран Союза. Это позволит минимизировать все имеющиеся инфраструктурные ограничения для интеграции, и, как следствие, сформировать систему связанных транспортных путей», сказал Серж Саркисян.

Эти мессиджи свидетельствуют о многом.

Проект «Один пояс, один путь» - проект нового Шелкового пути, и, судя по всему, страны ЕАЭС, которые оказываются на этом пути, проводят с Китаем «сепаратные» переговоры. В каком-то смысле это естественно – Армения ни географически, ни логистически не входит в евразийское пространство, и если «евразийская» ветвь Шелкового пути будет проходить через Армению, получится большой бессмысленный крюк.

Шелковый путь имеет различные ветви, и Армения может оказаться на одной из них. Это произойдет в соответствии с оптимальностью – вода течет туда, где глубже, по пути наименьшего сопротивления.

Армения, став членом ЕАЭС, оказалась в неестественном положении по всем статьям. Но сложно противостоять естественным процессам и интересам – вода всегда прокладывает себе путь. Воды Армении и ЕАЭС текут разными руслами, и речь Сержа Саркисяна – тому доказательство.

Новые глобальные проекты и развития усугубляют это обстоятельство. Армения окажется за бортом ЕАЭС, потому что пребывает в ином цивилизационном пространстве и имеет иные политические интересы.